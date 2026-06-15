دوره آموزشی «آشنایی با قانون روابط کار و مقررات تأمین اجتماعی» با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزای صدا وسیما، سعید کلاری، دبیر کمیسیون آموزش اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، از برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قانون روابط کار و مقررات تأمین اجتماعی» خبر داد، این دوره در تاریخ ۸ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سالن امین‌الضرب برگزار خواهد شد.

کلاری افزود: در این دوره سجاد حسینی، کارشناس روابط کار، و شهلا شیراوند، کارشناس تأمین اجتماعی به ارائه مباحث تخصصی در حوزه قوانین کار و نظام تأمین اجتماعی خواهند پرداخت.

وی با اشاره به تغییرات و به‌روزرسانی مستمر قوانین کار و تأمین اجتماعی اظهار کرد: در سال‌های اخیر با تصویب قوانین حمایتی جدید، روابط کارگر و کارفرما پیچیده‌تر شده و ضرورت آموزش‌های تخصصی بیش از گذشته احساس می‌شود.

دبیر کمیسیون آموزش اتحادیه چاپخانه‌داران تهران ادامه داد: همچنین شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بر این روابط تأثیر گذاشته و در برخی موارد موجب افزایش تنش‌ها و شکل‌گیری انتظارات متقابل میان طرفین شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، اتحادیه براساس وظایف آموزشی خود، ارتقای سطح آگاهی مدیران چاپخانه‌ها را در دستور کار قرار داده و برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر در حوزه قوانین کار و تأمین اجتماعی را برنامه‌ریزی کرده است.

کلاری، با بیان اینکه این دوره کاملا رایگان است، تصریح کرد: این برنامه با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پشتیبانی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ ایران برگزار می‌شود و این هم‌افزایی سه‌جانبه به بهبود کیفیت و استمرار دوره‌ها کمک خواهد کرد.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش می‌کنیم با فراهم کردن امکانات، حداقل یک برنامه آموزشی در ماه برگزار کنیم؛ و از مدیران عضو اتحادیه دعوت می‌شود برای ارتقای دانش مدیریتی خود در این کلاس‌ها حضور یابند