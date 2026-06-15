به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین نشست تخصصی فدراسیون تازه تأسیس پارادوومیدانی به منظور بررسی عملکرد این مجموعه، صبح امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد.

انجمن پارادوومیدانی در حالی پیش از این در قالب فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان فعالیت می‌کرد که به دلیل پتانسیل بالای مدال‌آوری‌اش در میادین بین‌المللی با دستور مقام عالی وزارت به فدراسیون تبدیل شد.

با گذشت سه ماه از راه‌اندازی فدراسیون پارادوومیدانی، کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی، جلسه‌ای کارشناسی ترتیب داد تا در جریان آخرین وضعیت برنامه‌های این رشته قرار بگیرد.

از اصلی‌ترین اقدامات انجام شده که سرپرست فدراسیون در گزارش خود به آن اشاره کرد، تشکیل هیأت‌های پارادوومیدانی ۳۱ استان کشور و معرفی ارکان فدراسیون در این فاصله زمانی بود که از آن خبر داد.

اما مهم‌‎ترین موضوع مورد بحث در این جلسه به حضور تیم‌های ملی پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اختصاص داشت.

بدون تردید باید گفت که کاروان ورزش پاراآسیایی ایران طی چهار دوره حضورش در این رویداد، بیش از ۵۰ درصد مدال‌های خود را توسط رشته پارادوومیدانی کسب کرده است.

برای این دوره از بازی‌های پاراآسیایی نیز این امیدواری وجود دارد که پارادوومیدانی بتواند همچون ادوار گذشته بدرخشد؛ به ویژه اینکه حالا در قالب فدراسیون و با تخصیص بودجه ویژه‌تری برنامه‌هایش را دنبال می‌کند.

بر اساس اعلام کادر فنی تیم‌های ملی پارادوومیدانی در حال حاضر ۲۹ ورزشکار مرد و ۱۸ ورزشکار زن در اردو‌های آماده‌سازی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ حضور دارند. ملاک گزینش نفرات اعزامی به این بازی‌های کسب حدنصاب‌های تعیین شده در مسابقات قهرمان کشوری است که اوایل تیر ماه برگزار خواهد شد، اما آنچه که برآورد شده، این است که تیم ملی پارادوومیدانی ایران با ترکیبی بزرگ و چیزی حدود ۶۰ ورزشکار به ژاپن برود.

هدفی که فدراسیون پارادوومیدانی برای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی متصور شده، کسب ۲۶ مدال طلا و قرار گرفتن در جمع سه کشور برتر قاره است.

روند تمرینی پارادوومیدانی کاران در مسابقات و اردو‌های گذشته در شرایطی از سوی کارشناسان حاضر در این جلسه مورد تحلیل قرار گرفت که پیشنهاد شد از این پس با استقلال این رشته، از مربیان متخصص خارجی در موارد پرش و دو‌ها استفاده شود. در عین حال زمان بیشتری هم برای آموزش مربیان داخلی گذاشته شود.

از دیگر نکات حائز اهمیت در نشست تخصصی فدراسیون پارادوومیدانی توجه به سه ماده پرش‌ها، دو‌ها و دو‌های ویلچری بود که وزیر ورزش و جوانان به آن تأکید کرد. پر واضح است که اتکای مدال‌آوری پارادوومیدانی ایران در رشته‌های پرتابی است؛ بنابراین دکتر دنیامالی با اشاره به این موضوع یادآور شد که ضمن حفظ این جایگاه باید ترتیبی داده شود تا در مواد مذکور نیز نقاط ضعف برطرف و اقدامات ویژه‌تری انجام شود.

وی در اظهارنظر دیگری اعلام کرد، دپارتمانی در این فدراسیون برای استعدادیابی از نیرو‌های جوانی که طی یک سال اخیر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تشکیل شود تا از این طریق هم مسئولیتی که ورزش در قبال مسئولیت اجتماعی دارد انجام شود و هم به آینده پاراددومیدانی کشور کمک شود.

غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک که در این جلسه حضور داشت نیز از مطرح کردن طرح جانبازان وطن خبر داد و گفت این کمیته درصدد است تا با همکاری فدراسیون‌ها و انجمن‌های مربوطه این برنامه را عملیاتی کند.

با احتساب این جلسه تعداد نشست‌های تخصصی فدراسیون‌ها در وزارت ورزش و جوانان به عدد ۱۳۵ رسید.