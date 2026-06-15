با اجرای دو حکم قطعی قضایی در شهرستان کاشان و رفع تصرف فوری یک مورد تعرض در نائین، بیش از ۶ هزار و ۹۵۰ مترمربع از اراضی دولتی و ملی استان اصفهان به ارزش بیش از هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش گروه مسکن وشهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سرهنگ امیرسعید باقری، فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از اجرای دو حکم قطعی قضایی و رفع تصرف فوری یک مورد تعرض به اراضی ملی در دو شهرستان این استان خبر داد.

سرهنگ باقری گفت: در شهرستان کاشان، با پیگیری‌های حقوقی و قضایی، دو فقره حکم قطعی به نفع سازمان ملی زمین و مسکن اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع زمین دولتی به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال از تصرف خارج شد.

همچنین ۵ هزار و ۱۵۰ مترمربع دیگر از اراضی دولتی در همین شهرستان به ارزش یک‌هزار میلیارد ریال رفع تصرف شد.

به گفته باقری، در اجرای احکام صادره، خلع ید متصرفان و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز نیز انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان اصفهان همچنین از رفع تصرف فوری ۱۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان نائین خبر داد.

وی ارزش این زمین را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت این اقدام در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

باقری تأکید کرد: صیانت از اراضی دولتی و ملی از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و با هرگونه تصرف غیرقانونی برخورد می‌شود.