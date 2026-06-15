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نشست ارتقای تابآوری در شرایط جنگ و پس از جنگ به همّت دانشکده علوم پزشکی شهرستان مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت، از اقدامات خود برای ارتقای تابآوری اجتماعی در دوران جنگ و پساجنگ گزارش ارائه کردند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه در این نشست گفت: تجربه نشان داده حضور مسئولانه تشکلهای مردمی، رسانهها و خیران نقش تعیینکنندهای در حفظ آرامش جامعه و حمایت از گروههای آسیبپذیر دارد.
میرینژاد افزود: از آغاز شرایط جنگی، اعضای این خانه با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و شبکههای اجتماعی خود، در حوزههای اطلاعرسانی، کاهش اضطراب عمومی، تقویت روحیه همدلی، حمایت از قشرهای آسیبپذیر، فعالیتهای ارزشمندی انجام دادهاند.
مسئول هماهنگی سیاستهای سلامت و دبیر برنامه شهر و روستاهای سالم مراغه نیز در این نشست با اشاره به نقش نهادهای مدنی در ارتقای تابآوری اجتماعی گفت: هدف از برگزاری این نشست، بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع سازمانهای مردمنهاد، رسانهها و تشکلهای صنفی برای شناسایی راهکارهای عملی در افزایش تابآوری جامعه است.
صدیقه صلواتی افزود: خوشبختانه اعضای خانه مشارکت مردمی نشان دادهاند که در کنار نظام سلامت، میتوانند به عنوان بازوی اجتماعی و مردمی در کاهش آثار بحرانها و حمایت از سلامت روانی و اجتماعی جامعه نقشآفرینی کنند.
وی افزود: یکی از کارکردهای مهم خانه مشارکت مردم در سلامت، ایجاد فضایی برای گفتوگو و تبادل تجربه میان فعالان اجتماعی و سلامت است و در این جلسه نیز اعضا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات خود در دوران جنگ، آمادگی خود را برای توسعه فعالیتهای آموزشی، اطلاعرسانی، حمایت از گروههای آسیبپذیر، تقویت شبکههای داوطلبی و همکاری با برنامه شهر و روستاهای سالم مراغه در شرایط جنگ و پساجنگ اعلام کردند.
در این نشست بر استمرار تعامل میان دانشکده علوم پزشکی، دبیرخانه برنامه شهر و روستاهای سالم و اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت، به منظور بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای مردمی در ارتقای تابآوری اجتماعی و سلامت جامعه تأکید شد.