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اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی دورههای رایگان از جمله مدیریت تشنج، کنترل خونریزی، سکته قلبی و سکته مغزی را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فراخوان ثبتنام آموزش همگانی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی منتشر شد.
اداره آموزش همگانی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی دوره آموزش همگانی ویژه تابستان ۱۴۰۵ را با هدف ارتقاء آگاهی عمومی و آموزش مهارتهای حیاتی امدادی برگزار میکند.
سرفصلهای آموزشی:
🔻احیای قلبی ریوی (CPR)
🔻کنترل خونریزی
🔻سکته قلبی و سکته مغزی
🔻مدیریت تشنج و فوریتهای شایع
علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام از طریق لینک زیر اقدام نمایند:
https://docs.google.com/forms/d/e/۱FAIpQLSfyzN۸RzdSYQpiNUclxrxNDnXFpFwADJK_NRUd۲NSBn۱A۰B_w/viewform?usp=publish-editor