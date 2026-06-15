ویژه تابستان ۱۴۰۵؛

ثبت‌نام آموزش مهارت‌های حیاتی امدادی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی دوره‌های رایگان از جمله مدیریت تشنج، کنترل خونریزی، سکته قلبی و سکته مغزی را برگزار می‌کند.