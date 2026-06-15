با فرارسیدن ماه محرم دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در جنوب غرب خوزستان با سیاه پوش کردن خانه ها، حسینیه ها و تکایا به استقبال سوگواری برای سالار شهیدان رفته اند.

پرچم عزا و بیرق های سوگواری سالار شهیدان بر سردر حسینه ها و خانه های آبادان و خرمشهر

پرچم عزا و بیرق های سوگواری سالار شهیدان بر سردر حسینه ها و خانه های آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، کوچه‌ها و خیابان‌ها در آبادان و خرمشهر آرام‌آرام سیاه‌پوش شدند و پرچم‌های عزا بر سردر خانه‌ها و معابر نصب شد، فضایی که از آغاز روز‌های سوگ و ارادت به سیدالشهدا (ع) خبر می‌دهد.

در این میان، جوانان و اهالی محله‌ها نیز با شور و اشتیاق هیئت‌ها و موکب‌های مردمی را آماده کرده اند، موکب‌هایی که هر ساله در ایام محرم به محل خدمت‌رسانی به عزاداران تبدیل می‌شوند و برای بسیاری از شهروندان دلخوشی برای عرض ارادت به آستان سالار شهیدان است.

حاج زبیدی، یکی از موکب‌داران قدیمی، با اشاره به بیش از ۲۵ سال فعالیت این هیئت می‌گوید: هر سال از همین روز‌ها کار را شروع می‌کنیم.

از جوان‌ها تا بزرگ‌تر‌های محل همه پای کار می‌آیند. عشق امام حسین (ع) مردم را کنار هم جمع می‌کند و هر کسی هرچه در توان دارد برای خدمت به عزاداران ارائه می‌دهد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف انرژی در برگزاری مراسم‌ها افزود: سعی کرده‌ایم همه چیز با برنامه باشد هم در مصرف برق و آب و هم در نذورات معتقدیم برکت کار امام حسین (ع) در پرهیز از اسراف و استفاده درست از امکانات است تا بتوان بهترین خدمت را به عزاداران ارائه داد.