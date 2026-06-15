وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حمله آمریکا و اسرائیل را بی‌سابقه‌ترین نقض اصول بشری و انسانی در تاریخ خواند و گفت: تاب‌آوری امروز کشور ناشی از تلفیق علم و ایثارگر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی «جایزه ملی ایثار» که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به نقش بی‌بدیل ایثار و شهادت در شکل‌گیری قدرت و تاب‌آوری علمی کشور اظهار داشت: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان ناجوانمردانه و مغایر با تمام اصول بشری، اخلاقی و حقوق جنگ بود.

ظفقندی تصریح کرد: دانشگاه مرکز علم و قدرت است و اگر با ایثار تلفیق شود هیچ کس حریف آن نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در جنگ اخیر حدود ۴۰ هزار نفر مجروح شدند، ادامه داد: کادر سلامت بدون هیچ کمبود و کاستی به درمان مجروحان اقدام کرد و مجموعه این اقدامات نشان از آمادگی کامل حوزه سلامت در دوران بحران دارد.

وزیر بهداشت، وظیفه امروز را بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: شهدا برای خدا، برای مردم و برای ایران جان خود را فدا کردند و وظیفه همه ما تداوم این مسیر است.

ظفرقندی بر تداوم مسیر تاب‌آوری و ترکیب علم و ایثار تاکید کرد و خواستار داشتن روحیه همراهی مردم با مسئولان شد.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ژنو برای شرکت در کنفرانس سازمان بهداشت جهانی گفت: تصاویر شهدای مظلوم حملات آمریکایی_صهیونی، به ویژه کودکان، پیام مظلومیت این جنگ را به جهانیان مخابره کرد و باعث تأثر عمیق حاضران در آن کنفرانس شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهادت دانش آموزان در مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: این بچه‌ها پیام مظلومیت جنگ در کشورمان بودند.

ظفرقندی با تشبیه صحنه جنایت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در کشور به واقعه کربلا، پیام شهدا را پیام ایثار و مظلومیت دانست و تأکید کرد: وجه مشترک این دو حماسه، ایثار در برابر ظلم است.

وی خطاب به دانشجویان و اساتید دانشگاه گفت: اگر امروز قدرت موشکی و دفاعی داریم، از دل همین دانشگاه‌ها و با روحیه ایثار و جهاد علمی شکل گرفته است. اگر علم با ایثار تلفیق شود، هیچ قدرتی حریف آن نخواهد شد.