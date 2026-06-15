به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: از ۲۱تا ۲۷ خرداد هفنه جهاد کشاورزی است و به همین مناسبت نخستین اجلاسیه ۲۴۸ شهید جامعه جهادگر کشاورزی در دفاع مقدس فردا شب ۲۶ خرداد در میدان شهید رئیسی بیرجند ساعت ۲۱ برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عبداللهی افزود: ۳۹ شهید از این تعداد، جهادگر در پشت سنگر بوده‌اند.

به گفته وی دیدار از ۲۵ خانواده شهید جهادگر، ۲۱۵ دیدار و تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و بسیجیان، ۱۲ یادواره شهدا، ۲۶ مورد نامگذاری اماکن و طرح‌های عمرانی به نام شهدا، خدمت‌رسانی توسط موکب جهاد کشاورزی در میدان مادر و تدوین دو جلد کتاب از جمله برنامه‌های جهاد کشاورزی در طول این هفته است.

وی گفت: از اهداف برپایی اجلاسیه ۲۴۸ شهید می‌توان به تجلیل از مقام والای شهدا و زنده نگهداشتن یاد آن‌ها، نشر و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان، تجلیل از خانواده شهدا و حفاظت از خون شهدا و اهداف و آرمان‌های آن‌ها اشاره کرد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: همچنین پارسال نیز بیش از هزار برنامه فرهنگی برای اهداف کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید در استان اجرا شده است.