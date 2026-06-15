بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در کاشان کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس شبکه دامپزشکی کاشان گفت: در بازرسی‌های بهداشتی کارشناسان دامپزشکی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، این مقدار مرغ تاریخ مصرف گذشته شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.

سیامک رضوان با بیان اینکه سلامت و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز شبکه دامپزشکی کاشان است، افزود: برخورد قاطع با افرادی که سلامت جامعه را تهدید می‌کنند در دستور کار دامپزشکی کاشان است و با متخلفان بنا بر قوانین مراجع قضایی برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: کارشناسان شبکه دامپزشکی شبانه روزی آماده ارائه خدمت به مردم هستند و همشهریان می‌توانند، هرگونه تخلف احتمالی مراکز تولید، توزیع و نگهداری فرآورده‌های خام دامی را به این شبکه اطلاع دهند.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشان از متصدیان مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی درخواست کرد: برای حفظ سلامت شهروندان نسبت به رعایت ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی اقدام کنند.