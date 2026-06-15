رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از پلمب سه واحد آلاینده غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام پس از بی توجهی متصدیان به اخطاریه‌های زیست محیطی و با دستور قضایی انجام شد.

پلمب سه واحد آلاینده غیرمجاز در فیروزکوه به دلیل تهدید سلامت عمومی و محیط زیست

پلمب سه واحد آلاینده غیرمجاز در فیروزکوه به دلیل تهدید سلامت عمومی و محیط زیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: سه واحد آلاینده در این شهرستان به دلیل ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و رعایت نکردن الزامات قانونی، پس از طی مراحل قانونی پلمب شدند.

وی افزود: این واحد‌ها با اقداماتی همچون سوزاندن لاستیک‌های فرسوده، موجب انتشار گسترده ذرات معلق و گاز‌های آلاینده در محیط می‌شدند که ادامه فعالیت آنها می‌توانست سلامت شهروندان و کیفیت هوای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

فیروزنیا با اشاره به پیگیری‌های کارشناسان این اداره اظهار داشت: پس از انجام پایش‌های میدانی و صدور اخطاریه‌های زیست محیطی، به دلیل بی توجهی متصدیان به رفع آلایندگی ها، دستور قضایی لازم برای پلمب این واحد‌ها صادر و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی ناشی از سوزاندن لاستیک‌های فرسوده، خاطرنشان کرد: انتشار ترکیبات خطرناک حاصل از این فرآیند می‌تواند آسیب‌های جدی برای سلامت انسان و اکوسیستم منطقه ایجاد کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت آلاینده، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.