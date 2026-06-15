رئیس پلیس راه لرستان از اجرای طرح عملیات مشترک پلیس راه استان‌های لرستان و مرکزی در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: برخورد ویژه با تخلفات رانندگی حادثه‌ساز و پایش هوایی جاده‌ها با استفاده از پهپادهای انتظامی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شهرام شادابی چگنی اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و برخورد قاطع با تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به صورت ویژه در دستور کار پلیس راه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی، کنترل و پایش هوایی محورهای مواصلاتی با همکاری یگان پهپادی انتظامی استان لرستان است که به صورت مستمر تمامی مسیرهای ارتباطی را رصد و پایش می‌کنند.

سرهنگ شادابی چگنی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت پهپادها در کنار گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس، نقش مؤثری در شناسایی تخلفات رانندگی و ارتقای نظم و انضباط ترافیکی خواهد داشت و با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.