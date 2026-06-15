مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در آیین آغاز شماره گذاری خودرو و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاه امام خمینی گفت: با اجرای طرحهای پیشران، شهر فرودگاهی امام خمینی به قطب اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین کاشف‌آذر گفت: فرودگاه‌ها در جهان از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد به شهرهای فرودگاهی تبدیل و به موتور توسعه اقتصادی و هلدینگ‌های کارآفرینی بدل شدند.

وی گفت: آنچه امروز علاوه بر پهنه‌های هوانوردی و پهنه ترمینال‌ها در شهرهای فرودگاهی جهان شاهد هستیم، پهنه های لجستیک، گردشگری، منطقه آزاد، زیرساخت‌ها و فناوری است.

کاشف آذر به محوطه ۱۴ هزاری شهر فرودگاه امام اشاره کرد که ۳۵۰۰ هکتار آن برای منطقه هوانوردی در نظر گرفته شده و گفت: نخستین مرحله از طرح جامع آن مربوط به هسته‌های پیشران است که بیشترین سهم این پهنه برای لجستیک است. با این حال وی معتقد است که فرودگاه شهر فرودگاهی باید به سمت فناوری و داده محوری برود.



این مقام مسئول گفت: تا پایان امسال طی تفاهمی با معاونت علمی ریاست جمهوری، برج فناوری و برج هوش مصنوعی را در این مجموعه راه‌اندازی خواهیم کرد.



وی، ۴ طرح پیشرانه اصلی شهر فرودگاه امام را شامل طرحهای اکسپو، دهکده سلامت، مگامال و کمپ بین المللی ورزشی توصیف کرد و افزود: با اجرای این طرحهای پیشران، این منطقه تبدیل به قطب اقتصادی و سرمایه گذاری خواهد شد.



مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خاطرنشان کرد: امروز به دنبال توسعه لجستیک در این منطقه هستیم و در صورت رفع مشکلات، کلنگ بزرگترین مگامال ترمینال کشور را طی ماه‌های آینده در این مجموعه بر زمین خواهیم زد.



وی گفت: جذب سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما است، اما در کوتاه مدت پروژه‌های اقتصاد دیجیتال را دنبال خواهیم کرد.

در این مراسم رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون شاهد تحول جدی در مناطق آزاد کشور هستیم، گفت: منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام به عنوان چهاردهمین منطقه‌ای است که با نگاه جدید قرار است خدمات و تسهیلاتی به مردم ارائه بدهد.



سردار سید تیمور حسینی ادامه داد: به زودی سازوکار مناطق آزاد بانه، مریوان، مهران و بوشهر ایجاد می‌شود.



وی با بیان اینکه بهره‌مندی از خودروهای مناسب و با کیفیت از جمله حقوق مردم است، بیان داشت امروز مصرف سوخت و بنزین یکی از تنگناهای دولت است که در برخی ایام رکورد مصرف بنزین به ۱۶۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد. یکی از راهکارها برای خروج از این تنگنا جایگزین خودروهای با کیفیت با خودروهای فعلی است.



رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: جایگزین خودروهای جدید و با کیفیت تا بیش از ۶۰ درصد می‌تواند کاهش مصرف بنزین را به دنبال داشته باشد. همچنین این خودروها که دارای سامانه‌های ایمنی لازم هستند می‌توان از وقوع تصادفات جلوگیری کنند. در عین حال به شان و جایگاه مردم احترام گذاشته می‌شود.