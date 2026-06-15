

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه تهران در مراسم تحویل و رونمایی این آثار نفیس و ارزشمند ضمن تقدیر و تشکر از همه اهداءکنندگان آثار خطّی و نفیس به کتابخانه دانشگاه، این آثار را پشتوانه علمی دانشگاه و راه صحیح نگهداری میراث علمی و فرهنگی کشور برشمرد و گفت: «همت عالی اهداءکنندگان این آثار، به طور خاص ستودنی است، چرا که بسیاری از این آثار، به جای آنکه در مراکز علمی دانشگاه باشند، در مجموعه‌های شخصی واسطه‌گران فرهنگی و دلالان آثار خاک می‌خورند و این شناخت عمیق که این آثار را باید به محل اصلی آنها برگرداند، ستودنی است».

دکتر امید با اشاره به اینکه این مجموعه و آنچه در کتابخانه دانشگاه و کتابخانه‌های کشور است، تنها بخشی از میراث عظیم فکری، فرهنگی و علمی ایرانیان است، گفت: «تمام همت ما باید آن باشد که این میراث باقیمانده به دانشگاه‌ها و مراکز علمی برگردد و در جای شایسته نگهداری شود تا مورد استفاده درست قرار گیرد».

در ادامه این جلسه دکتر رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، با توضیح نحوه اهدای این آثار به کتابخانه دانشگاه گفت: «این آثار که احتمالاً توسط مجموعه‌داران به کشور عراق منتقل شده بود، توسط بیت مرجعیّت معظّم حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی خریداری و به کتابخانه دانشگاه تهران اهدا شده است. در این کار، علاوه بر ارزش مادی این آثار، تلاش و نگاه عالمانه ایشان و امضای بیت معظّم ایشان در اهتمام به دانش و دانشگاه، قابل ستایش است».

دکتر جعفریان در ادامه گفت: «این آثار به همراه آثاری که قبلاً توسط ایشان خریداری و اهدا شده است، پس از ترمیم و آماده سازی و فهرست نویسی، در یک جلد کتاب فهرست نگاری و منتشر خواهد شد و اصل آنها نیز برای استفاده محققان به گنجینه آثار خطی دانشگاه اضافه خواهد شد».

گفتنی است پیش از این نیز با همت عالی بیت معظّم ایشان، تعداد ۴۵ نسخه دیگر به کتابخانه اهدا شده بود. مجموعه آثار خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، هم اکنون بالغ بر شانزده هزار و سیصد و هفتاد و شش جلد است. آثار اهدایی جدید، مربوط به قرن‌های ۹ تا ۱۱ هجری است.

در این مراسم، آثار اهدایی با حضور رئیس دانشگاه، مهر و برای اجرای مراحل ثبت و ترمیم به گنجینه دانشگاه انتقال یافت.