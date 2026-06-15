به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست نقد و بررسی کتاب "درخت بی‌برادر" با حضور فاطمه سلیمانی ازندریانی نویسنده اثر، مرضیه نفری کارشناس و محمد علی حامد رضوی منتقد ساعت ۱۶، شنبه ۳۰ خرداد ماه در سروستان باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این اثر ادبی به بررسی زندگی نوجوانان و جوانان دهه شصت می‌پردازد که در مسیر آرمان‌ها و اعتقادات خود در برابر چالش‌ها و تهدیدهای آن دوران ایستادگی کردند و برخی از آن‌ها جان خود را فدای میهن کردند.

در بخشی از کتاب «درخت بی‌برادر» می‌خوانیم:

بعضی‌ها شبا دزدکی پوتین بقیه رو واکس می‌زنن، سهراب شبا بلند می‌شد نماز شب بخونه همه پوتینا رو گره می‌زد به هم. عوضش یه‌بار بچه‌ها براش جشن پتو گرفتن حسابی از خجالتش دراومدن. یه پتو انداختن رو سرش تا می‌خورد زدنش. دل همه خنک شد. ولی باز هم آدم نشد. یهو نشسته بودی یخ می‌نداخت تو یقه لباست. اون شب هم من همه‌ش می‌ترسیدم سهراب دوباره یه بلایی سرم بیاره. از کنارش تکون نخوردم که هوس چیزی به سرش نزنه.