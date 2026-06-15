معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از افزایش دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلف در محور‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق‌نیا گفت: در سال جاری ۹ دستگاه دوربین نظارتی جدید با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال به شبکه نظارت جاده‌ای استان افزوده می‌شود که با نصب این دوربین‌ها، تعداد دوربین‌های نظارتی فعال در محور‌های استان به ۶۶ دستگاه خواهد رسید.

وی افزود: در همین راستا ۴۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف با اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال به سامانه‌های موجود اضافه خواهد شد که با بهره‌برداری از آنها، مجموع دوربین‌های ثبت تخلف در سطح راه‌های استان به ۲۰۳ دستگاه می‌رسد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به جایگاه استان در حوزه هوشمندسازی جاده‌ها اظهار کرد: با اجرای این طرح‌ها، خوزستان همچنان در میان سه استان برتر کشور از نظر توسعه و استقرار سامانه‌های هوشمند نظارت جاده‌ای قرار دارد.

حق نیا بیان کرد: بر اساس استاندارد‌های کشوری، باید به ازای هر ۱۲ کیلومتر از راه‌های اصلی و شریانی یک سامانه نصب شود. با توجه به اینکه استان خوزستان دارای ۱۶۶۸ کیلومتر راه شریانی است، تعداد و پراکندگی سامانه‌های نصب شده در محور‌های استان کاملاً مطابق با استاندارد‌های ملی است.