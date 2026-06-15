پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم رفسنجان در مجلس با اشاره به نیاز صنعت نفت به منابع مالی گسترده گفت: توسعه میادین نفت و گاز، اجرای طرحهای فشارافزایی و تکمیل زیرساختهای تولید بدون تأمین منابع مالی امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد انارکی با اشاره به چالش ناترازی گاز در کشور اظهار داشت: بخش مهمی از ناترازی فعلی ناشی از شکاف میان رشد مصرف و رشد تولید است. در سالهای اخیر مصرف گاز در بخشهای مختلف افزایش یافته، اما توسعه زیرساختهای تولید متناسب با این رشد نبوده است. به همین دلیل باید نگاه بلندمدتتری به حوزه انرژی داشته باشیم.
وی ادامه داد: مدیریت مصرف یک ضرورت اجتنابناپذیر است اما نباید این تصور ایجاد شود که صرفهجویی به تنهایی میتواند مسئله ناترازی را حل کند. کشوری که دارای دومین ذخایر گازی جهان است باید بتواند از ظرفیتهای خود برای افزایش تولید استفاده کند. بنابراین افزایش تولید و مدیریت مصرف دو بال مکمل برای عبور از این چالش هستند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس با اشاره به نیاز صنعت نفت به منابع مالی گسترده گفت: توسعه میادین نفت و گاز، اجرای پروژههای فشارافزایی و تکمیل زیرساختهای تولید بدون تأمین منابع مالی امکانپذیر نیست. امروز یکی از مهمترین مأموریتهای دولت و مجلس، ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه در صنعت انرژی است.
وی افزود: در شرایط فعلی باید از همه ابزارهای مالی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههای نفت و گاز استفاده شود. سرمایههای مردمی، بازار سرمایه، مشارکت بخش خصوصی و همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند به تسریع اجرای طرحهای توسعهای کمک کند. هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه انجام شود، در واقع سرمایهگذاری برای امنیت اقتصادی و انرژی کشور است.
دور تند برداشت از میادین مشترک در کشورهای همسایه
انارکی با تأکید بر اهمیت میادین مشترک نفت و گاز گفت: در بسیاری از میادین مشترک، کشورهای همسایه با سرعت در حال برداشت هستند و این مسئله ایجاب میکند که پروژههای توسعهای ایران نیز با شتاب بیشتری دنبال شود. تأخیر در توسعه این میادین به معنای از دست رفتن فرصتهای اقتصادی و کاهش سهم کشور از منابع مشترک خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس از هر اقدامی که به تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع توسعه میادین مشترک منجر شود حمایت میکند، زیرا توسعه این میادین ارتباط مستقیمی با منافع ملی و آینده صنعت انرژی کشور دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به نقش فناوری در افزایش بهرهوری صنعت انرژی گفت: امروز بخش مهمی از پیشرفت صنعت نفت و گاز در دنیا بر پایه فناوریهای نوین شکل گرفته است. خوشبختانه شرکتهای دانشبنیان داخلی نیز در سالهای اخیر توانستهاند در حوزه ساخت تجهیزات، ارائه خدمات فنی و توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت نقشآفرینی کنند.
وی افزود: حمایت از شرکتهای دانشبنیان نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند. باید زمینه حضور این شرکتها در پروژههای بزرگ صنعت نفت و گاز فراهم شود تا بتوانند توانمندیهای خود را در میدان عمل نشان دهند. هرچه وابستگی صنعت انرژی به فناوریهای داخلی بیشتر شود، تابآوری کشور نیز افزایش خواهد یافت.
انارکی با تاکید بر اینکه امنیت انرژی کشور زمانی تضمین میشود که تولید پایدار، سرمایهگذاری مستمر و بهرهگیری از فناوری به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر این سه مؤلفه در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان با اطمینان بیشتری درباره آینده صنعت نفت و گاز کشور سخن گفت.