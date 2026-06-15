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فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران در بخشهای ملی، بینالملل است و بخش ویژه میناب منتنشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از جشنواره در بخشهای رقابتی و جنبی برگزار میشود و پذیرای آثار سینمایی بلند، کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود.
در بخش اصلی جشنواره، آثار ایرانی و خارجی در قالب مسابقه فیلمهای بلند و مسابقه فیلمهای کوتاه ارزیابی میشوند و برگزیدگان، پروانه زرین جشنواره را در رشتههای مختلف دریافت خواهند کرد. همچنین هیئت داوران کودک و نوجوان نیز مطابق روال جشنواره، برگزیده خود را معرفی میکند.
در فراخوان دوره سیوهشتم، علاوه بر بخشهای اصلی، بخشهایی همچون «بخش ویژه میناب» با موضوع کودکان و آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، و «آینه سینمای کودک و نوجوان» برای مرور و ارزیابی آثار منتخب نمایشدادهشده در سینما، تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی پیشبینی شده است.
بر اساس این فراخوان، ثبتنام و ارائه نسخه قابل بازبینی آثار از ۳۰ خرداد تا اول شهریور ۱۴۰۵ انجام میشود و آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی آثار پذیرفتهشده، ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت اثر و دریافت اطلاعات تکمیلی، از طریق سایت جشنواره و دبیرخانه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اقدام کنند.
بخشها و ضوابط اختصاصی جشنواره
الف) بخش اصلی (ملی و بینالمللی)
۱- مسابقه فیلمهای بلند
۲- مسابقه فیلمهای کوتاه (داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی)
ب) بخش ویژه میناب
این بخش به موضوع کودکان و آسیبهای ناشی از جنگ اختصاص دارد که به یاد کودکان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب که در جنگ آمریکایی - صهیونی علیه ایران عزیز به شهادت رسیدند، به عنوان «بخش ویژه میناب» نامگذاری شده و شامل بخشهای زیر است:
۱. بخش رقابتی:
• جایزه ویژه میناب به بهترین فیلم بلند یا پویانمایی یا کوتاه یا مستند یا تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی حاضر در بخشهای مسابقه با موضوع «کودکان و آسیبهای ناشی از جنگ» اهدا خواهد شد.
۲. بخش غیررقابتی:
• این بخش به مرور آثار مرتبط با «جنگ و کودکان» در سینمای ایران و جهان میپردازد.
ج) بخش آینه سینمای کودک و نوجوان
این بخش به مرور آثار منتخبِ به نمایش درآمده (از دوره سی و هفتم تا آغاز دوره سی و هشتم جشنواره) در سینما، تلویزیون و سکوهای نمایش خانگی داخلی برای مخاطب کودک و نوجوان اختصاص دارد.
مقررات عمومی جشنواره
• انتخاب فیلمها اعم از ایرانی یا خارجی از سوی دبیرخانه جشنواره انجام میشود.
• فیلمهایی مجاز به حضور در این دوره خواهند بود که در دورههای قبل، متقاضی شرکت نبودهاند.
• فیلمهای متقاضی بخش اصلی نباید در سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی اکران شده باشد.
• تمام فیلمها در ۲ گروه سنی کودک (۶ تا ۱۰ سال) و نوجوان (۱۱ تا ۱۷ سال) به نمایش درخواهد آمد.
• تاریخ تولید فیلمهای ایرانی بخش مسابقه باید از سال ۱۴۰۴ شمسی به بعد و فیلمهای خارجی از سال ۲۰۲۴ میلادی به بعد باشد.
• ارائه کپی پروانه نمایش برای فیلم¬های حاضر در جشنواره الزامی است.
• به منظور احترام به مخاطبان، در صورت عدم ارائه نسخه نهایی در تاریخ مقرر، دبیرخانه جشنواره می¬تواند فیلم را از تمامی برنامههای اعلام شده کنار بگذارد.
• برنامهریزی نمایش فیلمهای پذیرفته شده به عهده دبیرخانه جشنواره است.
• ثبتنام اثر در سامانه و تحویل فیلم، به منزله قبول کامل مقررات و ضوابط نمایش فیلم در ایران تلقی میشود. فیلمهای ثبتنام شده که نسخهای از اثر خود را جهت بازبینی به دبیرخانه ارائه دادهاند، در صورت انتخاب، امکان انصراف از جشنواره را نخواهند داشت و دبیرخانه مجاز به نمایش آنها مطابق با جدول نمایش است.
• با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات زمان و موارد خاص، تفسیر این آییننامه و تصمیمگیری درخصوص آن، برعهده دبیر جشنواره است.
نحوه ثبتنام و ارسال فیلم به دبیرخانه جشنواره
ثبتنام و ارائه نسخه قابل بازبینی تمامی آثار از تاریخ ۳۰ خرداد تا یکم شهریور ماه ۱۴۰۵، خواهد بود و آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی آثار پذیرفته شده ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ است.
• ابتدا، جهت ثبت اثر، در سامانه جشنواره به نشانی www.portal.icff.ir ثبتنام نمایید؛ در صورت هرگونه پرسش و اشکال با شماره همراه ۰۹۹۶۰۷۰۰۱۶۵ تماس حاصل فرمایید.
• سپس با ورود به حساب کاربری خود، اطلاعات درخواستی از جمله عکس از عوامل فیلم، بیوگرافی، فیلموگرافی، چند قطعه عکس از صحنههای فیلم، پوستر و تیزر را بارگذاری کنید.
• یک نسخه از فیلم را با فرمت (mp۴) و حجم حداکثر یک گیگابایت روی فلش یا هارد اکسترنال یا به صورت لینک مستقیم در سامانه جشنواره بارگذاری یا به دبیرخانه ارائه شود. (فلش یا هارد اکسترنال عودت داده میشود.)
• فیلمهای ایرانی راهیافته به بخش مسابقه، ملزم به ارائه نسخه با زیرنویس انگلیسی خواهند بود.
فراخوان به ۳ زبان فارسی، انگیسی و عربی تنظیم شده است و در تفسیر و تبیین مقررات و ضوابط، نسخه فارسی معیار و ملاک عمل خواهد بود.
توجه: اطلاعات تکمیلی، صرفاً با اعلام دبیرخانه و از طریق روابط عمومی جشنواره صورت میپذیرد.
نشانی برای ارسال آثار و راهنمایی مقررات:
دبیرخانه جشنواره ساختمان شماره ۳ بنیاد سینمایی فارابی
خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، نبش کوچه لنکران، پلاک ۲۴۵۴ - طبقه ۵
تلفن: ۸۸۱۹۴۲۳۵، ۰۲۱
کد پستی:۱۴۳۴۸۴۳۶۳۱
توجه: آثار متقاضی شرکت در جشنواره صرفاً به نشانی فوق برای دبیرخانه ارسال شود.