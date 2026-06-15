واحد‌های جهاددانشگاهی سراسر کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ها، ۲۸ طرح هماهنگ قرآنی را با مشارکت واحد‌های جهاددانشگاهی اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ها و با هدف گسترش انس دانشجویان با مفاهیم قرآن کریم، طرح‌های هماهنگ در سراسر کشور از سوی جهاددانشگاهی اجرایی شد.

این طرح‌ها با ابلاغ معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و نظارت و پشتیبانی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در بازه زمانی سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ با مشارکت گسترده واحد‌های جهاددانشگاهی در سراسر کشور به اجرا درآمده است.

این طرح‌ها در سه محور اصلی شامل «کرسی تلاوت و تأمل در قرآن کریم»، «نهضت آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان» و «انتخاب دانشجوی برتر قرآنی استان (جایزه سراج)» برگزار شد که با استقبال مطلوب دانشجویان و فعالان قرآنی همراه بود.

در قالب طرح نهضت آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم ویژه دانشجویان که با هدف ارتقای سواد قرآنی و توانمندسازی دانشجویان در قرائت صحیح طراحی شده است، سه واحد جهاددانشگاهی تهران، شهید بهشتی و کهگیلویه و بویراحمد با نظارت و پشتیبانی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور مجری برنامه بودند و در مجموع بیش از ۱۰۰ دانشجو در آزمون‌های کتبی و شفاهی این دوره‌ها شرکت کردند و پس از طی مراحل آموزشی و ارزیابی، گواهی پایان دوره دریافت خواهند کرد.

همچنین در اجرای طرح کرسی تلاوت تا تأمل در قرآن ۲۰ واحد استانی جهاددانشگاهی موظف به برگزاری این برنامه شدند.

این کرسی‌ها با هدف پیوند میان تلاوت و تدبر در مفاهیم کاربردی آیات، در دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار و با حضور قاریان، اساتید و کارشناسان قرآنی و مشارکت دانشجویان، فضایی اندیشه‌ورزانه را در محیط‌های دانشگاهی ایجاد کرد.

در بخش دیگری از این طرح‌های هماهنگ، برنامه انتخاب دانشجوی برتر قرآنی استان «جایزه سراج» با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از دانشجویان شاخص و فعال در عرصه‌های مختلف قرآنی برگزار شد.

در این راستا، ۱۵ واحد جهاددانشگاهی مسئول اجرای این طرح در سطح استان‌ها بودند که از این تعداد، ۱۳ واحد موفق شد، فرآیند شناسایی، داوری و تجلیل از دانشجویان برتر قرآنی را با موفقیت به انجام برساند. برگزیدگان این مرحله به عنوان نمایندگان استان‌ها برای حضور در فرآیند‌های ملی معرفی خواهند شد.

مسئول دبیرخانه طرح‌های هماهنگ قرآنی در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند واحد‌های جهاددانشگاهی مجری این طرح‌ها گفت: امیدوارم اجرای این طرح‌های هماهنگ بتواند زمینه گسترش فعالیت‌های قرآنی دانشجویی، شناسایی استعداد‌های قرآنی و تعمیق فرهنگ انس با قرآن در محیط‌های دانشگاهی را بیش از پیش فراهم کند.