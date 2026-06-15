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شرکت متا در دادگاهی جنجالی به دلیل طراحی عامدانه سکوهای اعتیادآور و آسیب به سلامت روان کاربران مقصر شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از بیزینساینسایدر، دادگاه تگزاس شرکتهای متا و گوگل را در قبال آسیبهای روانی وارده به کاربران مسئول دانست و آنها را به پرداخت خسارت محکوم کرد.
در این پرونده، وکیل شاکی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی توانست حجم عظیم دادهها و استراتژیهای پیچیده این شرکتها را تحلیل کرده و ثابت کند که الگوریتمهای توصیهگر آنها با هدف ایجاد وابستگی رفتاری مهندسی شدهاند.
این حکم، شکستی جدی برای متا محسوب میشود که همواره مدعی ایمنی سکوهای خود بوده است.