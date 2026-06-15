افزایش سرعت باد در استان بوشهر
کارشناس هواشناسی استان بوشهر از افزایش سرعت باد و مواج شدن سواحل و فراساحل استان تا روز چهارشنبه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدرضا سالاری گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد از امروز (دوشنبه) تا اواخر وقت چهارشنبه، به سبب وزش باد، سواحل و فراساحل استان بوشهر بهتناوب مواج و متلاطم خواهد بود.
وی افزود: در این مدت علاوه بر احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای روی دریا و سطح استان، خیزش گردوخاک محلی نیز در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی بوشهر در خصوص وضعیت جوی استان گفت: آسمان استان در ۲۴ ساعت آینده بیشتر صاف همراه با غبار محلی خواهد بود و در برخی نقاط شاهد وزش باد و پدیده گردوخاک خواهیم بود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ و گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود؛ این درحالی است که در مناطق جنوبی استان، سرعت باد در ساعتهایبه ۱۶ تا ۴۴ و گاهی ۵۰ کیلومتر در ساعت نیز خواهد رسید.
سالاری ادامه داد: همچنین از امشب در مناطق شمالی و مرکزی روی دریا و سواحل، سرعت باد ۱۲ تا ۳۸ و گاهی ۴۶ کیلومتر در ساعت برآورد میشود.
وی ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی استان را ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد که از امشب بهتدریج به ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر افزایش مییابد و در سواحل جنوبی نیز ارتفاع موج بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۱:۰۴، مد اول ساعت ۰۸:۲۵، جزر دوم ساعت ۱۶:۲۵ و مد دوم ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه رخ خواهد داد.