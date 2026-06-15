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چه در روزهای نبرد، چه در دوران آتشبس و چه امروز در مسیر پیگیری منافع و مصالح ملی از راه دیپلماسی، مردم بر حفظ وحدت در عین داشتن دیدگاههای متفاوت تأکید دارند؛ انسجامی حول محور ولایت که، ایران را در برابر فشارها و توطئههای دشمنان مقتدر و پیروز نگه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ایران با تأکید بر حفظ انسجام ملی در سایه ولایت فقیه، نشان دادند که چه در دوران دفاع و ایستادگی و چه در مسیر پیگیری منافع ملی از طریق دیپلماسی، وحدت کلمه تنها راه مقابله با توطئههای دشمنان و حفظ اقتدار کشور است.