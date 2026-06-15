به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، علی اصغر فتحی گفت: برای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری با حضور مسئولان قضایی در زندان‌های البرز پرونده قضایی ۲۰۱ زندانی بررسی شد که مقدمات آزادی ۸۴ زندانی فراهم شد.

وی با اشاره به حضور مستمر مسئولان قضایی در زندان‌ها گفت: پایش قضایی زندانیان با هدف تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات آنان هرهفته در قالب نشست‌های بررسی پرونده‌ها در ندامتگاه‌های استان دنبال می‌شود.

فتحی افزود: در جدیدترین پایش قضایی زندانیان واجد شرایط از حیث برخورداری از ارفاق قانونی با آزادی ۴۹ نفر با پابند الکترونیک، ۶۸ نفر از طریق نظام نیمه آزادی و همچنین آزادی کامل ۸۴ زندانی موافقت شد که این افراد با استفاده از امتیازات قانونی مرخصی منجر به آزادی و آزادی مشروط مقدمات آزادی توانستند از حمایت‌های قضایی برخوردار شوند.