مراسم رونمایی از پلاک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی شهر فرودگاهی امام خمینی با حضور معاون رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی رییس سازمان هواپیمایی و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این اقدام در راستای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی، لجستیکی، حمل‌ونقلی و گردشگری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی و با هدف تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تجاری و خدماتی در این منطقه راهبردی انجام شده است.

مسئولان حاضر در این مراسم، رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام را گامی مهم در مسیر تحقق اهداف کلان توسعه‌ای، افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی به یکی از هاب‌های مهم منطقه‌ای در حوزه لجستیک، تجارت و گردشگری عنوان کردند.