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یک واحد تولید در و پنجرههای یو پی وی سی و ترمالبریک در شهرستان ملایر توانسته با حذف واسطهها، قیمت تمام شده محصولات خود را نسبت به سایر رقبا تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این واحد صنعتی با تولید سالانه ۱۹۰ هزار متر انواع محصولات یو پی وی سی و ترمالبریک برای ۵۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است، واحدی که در روزهای جنگ با روشن نگهداشتن چراغ کارخانه اش سهم بسزایی در رونق چرخ اقتصاد کشور ایفا کرده است.
وحید فارسی مدیر صمت شهرستان ملایر گفت: این واحد تولیدی علاوه بر تامین نیاز داخل کشور ، مازاد محصولات خود را به عراق و افغانستان صادر و برای کشور ارز آوری کند.