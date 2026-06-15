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شورای تأمین مسکن استان قزوین به منظور حمایت از مستأجران و کنترل بازار مسکن، سقف مجاز افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی را در سال جاری حداکثر ۲۷ درصد تعیین و ابلاغ کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مجتبی دائیدائی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین از تصویب و ابلاغ سقف ۲۷ درصدی افزایش اجارهبها در این استان خبر داد.
دائیدائی با تأکید بر الزامآور بودن این مصوبه برای مالکان، هدف از این تصمیم را تنظیم بازار و حمایت از مستأجران در فصل جابهجاییها عنوان کرد.
وی با اشاره به پیشبینی بستههای تشویقی برای مالکان قانونمدار، از شهروندان خواست هرگونه تخلف و افزایش خارج از سقف تعیینشده را به مراجع قانونی گزارش کنند.
او تصریح کرد: دستگاههای نظارتی بر حسن اجرای این مصوبه در سطح استان به طور دقیق نظارت خواهند کرد.
دائیدائی همکاری مشاوران املاک و موجران را در تحقق ثبات نسبی در بازار اجاره و کاهش دغدغه خانوادهها ضروری دانست.