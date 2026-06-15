به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، سعید زرندی در بیست‌وسومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشت سریع خطوط تولید فولاد مبارکه اظهار داشت: پس از وقوع حوادث اخیر و توقف مقطعی فعالیت برخی خطوط، تیم‌های فنی و مهندسی این شرکت از همان روز‌های نخست فرآیند ارزیابی خسارت‌ها و برنامه‌ریزی برای بازسازی را آغاز کردند.

مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر نقش بومی‌سازی تجهیزات در موفقیت این عملیات گفت: تجربه بازسازی اخیر نشان داد شرکت‌های توانمند داخلی به سطحی از بلوغ فنی رسیده‌اند که می‌توانند نیاز‌های پیچیده صنعتی را بدون اتکا به کارشناسان خارجی تأمین کنند و حتی دانش فنی آنها مورد توجه کشور‌های منطقه قرار گرفته است.

زرندی با اشاره به تغییر رویکرد فولاد مبارکه افزود: از سال ۱۴۰۴ راهبرد این مجموعه از یک واحد تولیدی صرف به سمت «توسعه‌گر ملی» تغییر یافته و این شرکت تلاش می‌کند در اجرای طرح‌های راهبردی صنعتی در کنار دولت نقش‌آفرینی کند.

وی همچنین با اشاره به شرایط بازار جهانی فولاد گفت: در حالی که نشانه‌هایی از رکود در بازار جهانی مشاهده می‌شود و مازاد ظرفیت تولید فولاد در جهان افزایش یافته است، فولاد مبارکه با وجود محدودیت‌های انرژی، آسیب‌های ناشی از بحران‌ها و چالش‌های زنجیره تأمین توانسته جایگاه خود را در رتبه‌بندی جهانی یک پله ارتقا دهد.

مدیرعامل فولاد مبارکه تاب‌آوری را پارادایم جدید مدیریت صنعتی دانست و تصریح کرد: تاب‌آوری تنها به معنای جلوگیری از آسیب نیست، بلکه به معنای سرعت بالاتر در بازیابی و توان تبدیل بحران به فرصت است.

زرندی با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای مدیریت بحران‌های احتمالی گفت: فولاد مبارکه پیش از وقوع حوادث اخیر با استقرار استاندارد بین‌المللی مدیریت تداوم کسب‌وکار (ISO ۲۲۳۰۱) و طراحی سناریو‌های مختلف بحران، آمادگی سازمانی خود را افزایش داده بود؛ به‌گونه‌ای که در جریان حملات اخیر امکان تخلیه چند هزار نفر از سایت صنعتی در کمتر از ۱۴ دقیقه فراهم شد.

وی امنیت تأمین مواد اولیه، انرژی، آب، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های بندری را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد عنوان کرد و افزود: فولاد مبارکه برای مدیریت این چالش‌ها برنامه‌هایی از جمله توسعه سرمایه‌گذاری‌های معدنی، اجرای طرح‌های نیروگاهی از جمله نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی را دنبال می‌کند.

زرندی همچنین به اقدامات این شرکت برای مدیریت بازار فولاد پس از بحران اشاره کرد و گفت: با وجود آسیب‌های وارد شده به بخشی از ظرفیت‌ها، فولاد مبارکه با عرضه محصولات در بازار از همان روز‌های ابتدایی پس از بحران تلاش کرد از افزایش التهاب قیمتی جلوگیری کند.

وی در پایان تأکید کرد: تجربه اخیر نشان داد اگر سازمان‌ها پیش از بحران برای تداوم کسب‌وکار و سناریو‌های اضطراری برنامه‌ریزی داشته باشند، می‌توانند حتی در شرایط دشوار نیز مسیر تولید، بازسازی و تثبیت بازار را ادامه دهند.