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معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از انجام عملیات احیا در ۷ میلیون هکتار از کانونهای بحرانی فرسایش بادی کشور خبر داد و بر لزوم مدیریت کانونهای گرد و غبار با مشارکت مردم و همکاریهای بینالمللی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در آستانه ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) روز جهانی مقابله با بیابانزایی، با تشریح وضعیت اراضی بیابانی کشور گفت: از مجموع ۳۲ میلیون هکتار بیابانهای کشور، تاکنون بیش از ۷ میلیون هکتار تحت عملیات احیا قرار گرفته است.
حسن وحید،با بیان اینکه ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور در زمره کانونهای بحرانی فرسایش بادی قرار دارند، افزود: برای مدیریت این بحران، ۱.۴ میلیون هکتار جنگل دستکاشت ایجاد و عملیات مالچپاشی انجام شده است. وحید همچنین خاطرنشان کرد که از این میزان، ۸۰۰ هزار هکتار در مناطق چهارگانه محیطزیست و ۷۲۶ هزار هکتار در حوزه معادن واقع شده است که مدیریت آن نیازمند هماهنگی بیندستگاهی است.
وی با اشاره به چالشهای جدید بیابانزایی گفت: ۲.۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی رها شده، اکنون به کانونهای جدید گرد و غبار تبدیل شدهاند.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر کانونهای فرامرزی اشاره کرد و گفت: هشت کانون فعال گرد و غبار با مساحت ۲۷۰ میلیون هکتار در کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، کویت، عربستان و قطر شناسایی شده است که باید دیپلماسی منطقهای برای مهار آنها تقویت شود.
وحید در همین زمینه از پیشرفت توافقات با کشور عراق برای مدیریت کانونهای مشترک خبر داد.
وی در پایان، بهرهبرداری نامتوازن از طبیعت، مصرف بیرویه آب و اجرای برخی طرحهای عمرانی را از عوامل تشدیدکننده بیابانزایی برشمرد و بر لزوم نقشآفرینی مردم و بهرهبرداران در احیای توان اکولوژیک سرزمین تأکید کرد.