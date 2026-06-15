به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رضا البرزی با بیان اینکه حمایت از ازدواج آسان و تامین نیاز‌های اولیه زندگی زوج‌های جوان از اولویت‌های این نهاد در حوزه توانمندسازی خانواده‌ها است گفت: جهیزیه‌های اهدایی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز زندگی از جمله یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون بوده که با رعایت کرامت خانواده‌ها در اختیار نوعروسان قرار گرفته است.

البرزی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان امسال بیش از ۴۵۰ سری جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج به زوج‌های جوان تحت حمایت در استان البرز اهدا خواهد شد.

وی از همراهی خیران، نیکوکاران و حامیان کمیته امداد قدردانی کرد و گفت: مشارکت‌های مردمی نقش مهمی در تداوم این خدمات و حمایت از جوانان نیازمند برای آغاز زندگی مشترک دارد