اهدای ۵۳ سری جهیزیه به نوعروسان البرزی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از اهدای ۵۳ سری جهیزیه به نوعروسان این استان طی سالجاری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
رضا البرزی با بیان اینکه حمایت از ازدواج آسان و تامین نیازهای اولیه زندگی زوجهای جوان از اولویتهای این نهاد در حوزه توانمندسازی خانوادهها است گفت: جهیزیههای اهدایی شامل اقلام اساسی و مورد نیاز زندگی از جمله یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون بوده که با رعایت کرامت خانوادهها در اختیار نوعروسان قرار گرفته است.
البرزی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تا پایان امسال بیش از ۴۵۰ سری جهیزیه و کمکهزینه ازدواج به زوجهای جوان تحت حمایت در استان البرز اهدا خواهد شد.
وی از همراهی خیران، نیکوکاران و حامیان کمیته امداد قدردانی کرد و گفت: مشارکتهای مردمی نقش مهمی در تداوم این خدمات و حمایت از جوانان نیازمند برای آغاز زندگی مشترک دارد