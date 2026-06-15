پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تربیتی کشور گفت: هدف اصلی این جشنواره امیدآفرینی، ایجاد رقابت مثبت تحصیلی و تقویت انگیزه آموزشی در میان دانشآموزان و دانشجویان جامعه ایثارگری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مصطفی آذرکیش در آیین اختتامیه دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: از اهتمام و تلاشهای ارزشمند بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاری مجموعه وزارت آموزش و پرورش در برگزاری این جشنواره تقدیر میکنیم؛ چراکه این برنامهها نقش مهمی در تقویت هویت، امید و انگیزه در نسل جوان دارد.
وی با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: در وزارت آموزش و پرورش، اولویت اصلی ما تربیت متوازن، جامع و یکپارچه دانشآموزان است؛ تربیتی که در آن علم، اخلاق، مهارت و مسئولیتپذیری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد و فرهنگ ایثار و ایثارگری نیز جایگاه ویژهای داشته باشد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز بیش از ۱۴۶ واحد آموزشی شاهد در دورههای متوسطه اول و دوم فعال هستند، گفت: این مدارس نقش مهمی در استمرار و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا میکنند و بستری برای شکوفایی استعدادهای فرزندان معظم شهدا و ایثارگران فراهم کردهاند.
وی ادامه داد: تمامی واحدهای آموزشی کشور در برنامههای درسی و محتوای تربیتی خود، به تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان توجه دارند و تلاش میشود ارزشهای متعالی همچون ایثار، مسئولیتپذیری، روحیه جهادی و همبستگی اجتماعی در میان دانشآموزان نهادینه شود.
آذرکیش هدف اصلی برگزاری جشنواره جایزه ملی ایثار را امیدآفرینی، ایجاد رقابت مثبت تحصیلی، تحرک علمی و انگیزهبخشی در جامعه دانشآموزی و دانشجویی عنوان کرد و گفت: امروز صرفاً از موفقیت آموزشی و تحصیلی دانشآموزان تجلیل نمیکنیم، بلکه از اراده، پشتکار و روحیهای تقدیر میکنیم که ریشه در فرهنگ ایثار دارد. این جشنواره نشان میدهد که جامعه ایثارگری نهتنها در عرصه دفاع از کشور پیشگام بوده، بلکه در عرصه علم، دانش و پیشرفت نیز پیشتاز است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در سال جاری عنوان کرد: امسال با توجه به شرایط کشور، کارگروه «فرهنگ ایثار و شهادت» در کنار سایر کارگروههای پروژه مهر بهعنوان یک نماد ملی به برنامههای آموزش و پرورش افزوده شده است تا این فرهنگ در طول سال تحصیلی و در تمامی فعالیتهای آموزشی و تربیتی بهصورت منسجم پیگیری شود. هدف ما این است که فرهنگ ایثار و شهادت محدود به مناسبتها نباشد، بلکه در همه زمانها و در تمامی ساحتهای تربیتی مدارس جاری و ساری باشد.
آذرکیش با اشاره به اقتضائات دنیای جدید گفت: امروز کشور نیازمند جوانانی است که علاوه بر دانش علمی، مهارت حل مسئله، خلاقیت، نوآوری و مسئولیتپذیری را نیز در خود تقویت کرده باشند. در شرایط جدید جهانی، موفقیت تنها در کسب مدرک و نمره خلاصه نمیشود، بلکه دانشآموزان باید بتوانند آموختههای خود را در حل مسائل واقعی جامعه به کار گیرند و نقشآفرین باشند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از دانشآموزان و دانشجویان برگزیده این جشنواره گفت: فرزندان عزیزی که امروز بهعنوان برترینها معرفی شدند، مایه افتخار نظام تعلیم و تربیت کشور هستند. البته همه دانشآموزان و دانشجویان شاهد و ایثارگر، سرمایههای ارزشمند این سرزمیناند؛ چه آنان که امروز در این جمع حضور دارند و چه آنان که در سایر نقاط کشور مشغول تحصیل و تلاش هستند.
وی همچنین از همکاری دستگاههای مختلف اجرایی در برگزاری این جشنواره سخن گفت و افزود: امروز چندین دستگاه اجرایی در قالب یک برنامه منسجم برای تجلیل از فرهنگ ایثار و شهادت همکاری دارند و امیدواریم این وفاق و همافزایی در آینده نیز تداوم یابد و برنامههای گستردهتری در این حوزه اجرا شود.
آذرکیش با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار زیربنای پیشرفت کشور است، خاطرنشان کرد: سرمایههای معنوی برجایمانده از شهدا و ایثارگران، چراغ راه نسل امروز است. دانشآموزانی که با علم، اخلاق، تعهد و مسئولیتپذیری مسیر پیشرفت را طی میکنند، ادامهدهنده همان راه پرافتخار هستند