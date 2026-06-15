به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با سالگرد جنگ ١٢ روزه فیلم سینمایی «قمارباز» با داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور در روز‌های جنگ ۱۲روزه در میادین و تجمعات شهری اکران سیار خواهد شد.

پیش از این نیز، «قمارباز» در تجمعات و اماکن مختلف شهر تهران و سراسر کشور با استقبال مردم حاضر در صحنه مواجه شده بود.

فیلم سینمایی «قمارباز» که اکران خود را در ایام نوروز آغاز کرده بود، در ژانر اجتماعی-معمایی ساخته شده‌است و آرمین رحیمیان، شبنم قربانی، امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

مسئولان مرتبط برای هماهنگی نمایش سیار این فیلم می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی https://esayar.ir اقدام کنند.