به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: مطابق بررسی ها آسمان استان طی دو روز آینده صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مرادی افزود: سرعت وزش باد در برخی مناطق استان گاهی نسبتا شدید خواهد بود و وزش باد نسبتا شدید در مناطق شمال شرق استان، مناطق شرقی شهرستان های زرندیه و ساوه در ساعات شب نیز تداوم خواهد داشت. همچنین بررسی های فعلی حاکی از تقویت جریانات شرقی و افزیش سرعت وزش باد در بیابان های نواحی مرکزی کشور از چهارشنبه عصر تا حداقل روز شنبه می باشد.

وی افزود: لذا احتمال خیزش گردوخاک از این نواحی و انتقال به استان طی این مدت دور از انتظار نمی باشد.

از لحاظ دمایی بررسی ها نشان می دهد میانگین دمای هوای استان تا صبح چهارشنبه بطور کلی مقداری کاهش خواهد یافت اما پس از آن از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده دمای هوا بویژه دنای روزانه روند افزایشی خواهد داشت.