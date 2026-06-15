ممنوعیت عرضه سیار تخممرغ در البرز
مدیرکل دامپزشکی البرز از ممنوعیت عرضه سیار تخممرغ در استان خبر داد و تاکید کرد که فروش این محصول خارج از شبکه رسمی توزیع و بدون رعایت ضوابط بهداشتی، تخلف محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
علیرضا جمالی گفت: عرضه تخممرغ به صورت سیار در معابر شهری و توسط خودروهای فاقد مجوز، به دلیل نبود شرایط نگهداری مناسب و عدم امکان نظارت بهداشتی، ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: تخممرغ از جمله محصولات فسادپذیر است و نگهداری آن نیازمند رعایت اصول بهداشتی، کنترل دما و شرایط استاندارد حمل و نگهداری است؛ در حالی که فروش سیار معمولاً بدون تجهیزات لازم از جمله یخچال و سیستم مناسب نگهداری انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه توزیع تخممرغ باید صرفاً از طریق مراکز مجاز و فروشگاههای دارای مجوز انجام شود، گفت: شهروندان لازم است در هنگام خرید به بستهبندی بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا و همچنین کد بهداشتی دامپزشکی درج شده روی محصول توجه کنند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده عرضه سیار تخممرغ یا هرگونه تخلف بهداشتی در عرضه فرآوردههای دامی، موضوع را از طریق سامانهها و راههای ارتباطی اداره کل دامپزشکی استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.