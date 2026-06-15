دومین دوره مسابقه استعدادیابی تلاوت قرآن «بهشت» که با هدف شناسایی و معرفی استعداد‌های قرآنی نوجوانان برگزار شد، پس از هفته‌ها رقابت و اجرای تلاوت‌های متنوع از سوی شرکت‌کنندگان با معرفی برگزیدگان و تجلیل از نفرات برتر به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، این برنامه تلویزیونی که از تولیدات گروه کودک و خانواده شبکه قرآن و معارف سیما است، به تهیه‌کنندگی و اجرای سیدوحید مرتضوی با حضور هیئت داورانی متشکل از مهدی غلام‌نژاد، مهدی عادلی، وحید نظریان و قاسم مقدمی برگزار شد و نوجوانان و دانش‌آموزان زیر ۱۷ سال از سراسر کشور در آن به رقابت پرداختند.

در مرحله نهایی این رویداد قرآنی، شش نوجوان راه‌یافته به مرحله نهایی شامل امیرعلی خیری از تهران، امیرحسین سرلک از پردیس، محمدمهدی جعفری از قم، امیرطا‌ها قهرمان‌پور از پارس‌آباد مغان، محمدرضا نجفی از اراک و مجتبی ملک‌محمدی از اصفهان، توانمندی‌های خود را در عرصه تلاوت به نمایش گذاشتند.

در پایان رقابت‌ها، محمدرضا نجفی، قاری ۱۳ ساله اهل اراک، با کسب بالاترین امتیاز از سوی هیئت داوران، عنوان برگزیده دومین دوره مسابقه «بهشت» را از آن خود کرد و بر سکوی نخست این رقابت ملی ایستاد.

حضور نوجوانانی از استان‌ها و شهر‌های مختلف در مرحله پایانی مسابقه، جلوه‌ای از گستردگی ظرفیت‌های قرآنی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت و نشان داد استعداد‌های درخشانی در نقاط مختلف کشور در حال رشد و بالندگی هستند.

* برنده «بهشت» از مسیر پنج‌ساله خود در تلاوت قرآن گفت

محمدرضا نجفی، نفر نخست این دوره از مسابقات، در گفت‌و‌گو با شبکه قرآن و معارف سیما، درباره آغاز فعالیت‌های قرآنی خود اظهار کرد: حدود پنج سال است که به‌صورت جدی در مسیر تلاوت قرآن گام برداشته‌ام و در همۀ این سال‌ها خانواده، به‌ویژه پدر و مادرم، مهم‌ترین حامیان و مشوقان من بوده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در کنار فعالیت‌های آموزشی افزود: تلاش می‌کنم میان درس‌های مدرسه و تمرین‌های قرآنی تعادل برقرار کنم. تحصیل و فعالیت‌های قرآنی نه تنها مانع یکدیگر نیستند، بلکه می‌توانند در کنار هم زمینه‌ساز پیشرفت فرد شوند.

این قاری نوجوان درباره دستاورد‌های حضور در مسابقات قرآنی گفت: شرکت در چنین رویداد‌هایی علاوه بر افزایش تجربه، موجب تقویت اعتماد به نفس و کاهش استرس حضور در مسابقات می‌شود و به رشد قاریان نوجوان کمک می‌کند.

آقای نجفی در توصیه‌ای به همسالان خود اظهار کرد: نوجوانان باید تلاش کنند با قرآن مأنوس شوند و ارتباط خود را تنها به تلاوت محدود نکنند، بلکه آموزه‌ها و دستورات قرآن را نیز در زندگی خود به کار بگیرند؛ چرا که عمل به قرآن می‌تواند مسیر موفقیت و سعادت انسان را هموار کند.

دومین دوره مسابقه «بهشت» در حالی به پایان رسید که این برنامه در سال‌های اخیر به یکی از بستر‌های مهم شناسایی و معرفی استعداد‌های نوجوان در عرصه تلاوت تبدیل شده و توانسته زمینه حضور نسل جدید قاریان کشور را در فضای رسانه‌ای و رقابت‌های تخصصی قرآن فراهم کند.