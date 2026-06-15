به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: کابل فردا سه‌شنبه میزبان نشستی منطقه‌ای با حضور نمایندگان کشور‌های آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان خواهد بود.

در این نشست، موضوعات مربوط به امنیت و ثبات منطقه، همکاری‌های اقتصادی و گسترش اتصال منطقه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وزارت خارجه افغانستان خاطرنشان کرد: این نشست با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بررسی راه‌های توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری میان کشور‌های منطقه برگزار می‌شود.

شماری از مقام‌ها و کارشناسان ارشد کشور‌های ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان در این نشست حضور خواهند داشت.

این نشست درحالی برگزار می‌شود که افغانستان به دنبال تقویت روابط تجاری و اقتصادی با کشور‌های منطقه به‌ویژه آسیای مرکزی است.

تلاش‌های افغانستان برای تقویت روابط منطقه‌ای پس از توقف روابط تجاری و سیاسی با پاکستان افزایش یافت.