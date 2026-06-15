رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از انتقال ۸۶۰۰ کیلوگرم پسماند ویژه صنعتی شامل لجن رنگ، به مراکز مجاز امحاء خبر داد و گفت: این فرآیند با نظارت کارشناسان محیط زیست و مطابق ضوابط مدیریت پسماند انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهناز مدیریان در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی برای مدیریت اصولی پسماند‌های ویژه صنعتی، ۸۶۰۰ کیلوگرم پسماند تولیدشده توسط یک واحد صنعتی پس از طی فرآیند‌های قانونی، به مرکز مجاز امحاء منتقل شد.

وی افزود: کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری، بر روند جمع آوری، بارگیری و انتقال این پسماند‌ها نظارت کردند تا تمامی مراحل مطابق ضوابط و مقررات زیست محیطی انجام شود و از هرگونه انتشار آلودگی در زمان جا به جایی جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماند‌های صنعتی و ویژه توضیح داد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مسئولیت مدیریت اجرایی این نوع پسماند‌ها بر عهده تولیدکنندگان آن است.

مدیریان ادامه داد: با راه اندازی سامانه جامع محیط زیست انسانی کشور، تمامی فرآیند‌های مربوط به ثبت، بررسی، انتقال و تحویل پسماند‌های ویژه به مراکز مجاز امحاء، پس از ثبت اطلاعات مربوط به نوع و میزان پسماند و با نظارت ادارات حفاظت محیط زیست مبدأ و مقصد انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: نظارت مستمر بر مدیریت صحیح پسماند‌های صنعتی، نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیست محیطی و حفاظت از سلامت عمومی دارد.