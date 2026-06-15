پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی با تشریح طرحهای توسعهای این منطقه، بر نقش کلیدی شمارهگذاری خودروها و بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه برای تقویت جایگاه لجستیکی ایران در سطح بینالمللی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از طرح شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی برگزار شد.
این طرح به عنوان بخشی از نقشه راه توسعه زیرساختهای اقتصادی این منطقه، گامی عملیاتی برای تسهیل در مراودات لجستیکی و افزایش انگیزه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشود.
رامین کاشفآذر، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام در این مراسم، ضمن تبیین اهمیت استراتژیک این نقطه به عنوان دروازه تجاری کشور، اظهار داشت: شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد، صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ بلکه زیرساختی حیاتی برای تقویت اکوسیستم لجستیکی است که منجر به تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای مزیتهای رقابتی منطقه خواهد شد.
وی با اشاره به تعاملات سازنده میان شهر فرودگاهی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، افزود: توسعه «پهنه فناوری و نوآوری» با هدف همافزایی میان صنایع لجستیک و شرکتهای پیشرو دانشبنیان در دستور کار قرار گرفته است. هدف ما ایجاد بستری است که در آن خلاقیت فناورانه در کنار مزیتهای ترانزیتی فرودگاه، به ایجاد یک هاب اقتصادی بینالمللی کارآمد منجر شود.
کاشفآذر در پایان خاطرنشان کرد: این همکاری مشترک، نقش کلیدی در هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی و لجستیکی خواهد داشت و با جذب شرکتهای فناور، اکوسیستمی پویا برای تحقق اهداف کلان دولت در زمینه توسعه مناطق آزاد و پیشبرد اقتصاد دانشبنیان فراهم خواهد کرد.