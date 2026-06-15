وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با اعضای کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد شبکه ارتباطی کشور در جنگ تحمیلی سوم گفت: پایداری ارتباطات در این بحران، میزان تاب‌آوری کشور را به خوبی نشان داد.

پایداری شبکه در جنگ، تاب‌آوری کشور را به نمایش گذاشت

پایداری شبکه در جنگ، تاب‌آوری کشور را به نمایش گذاشت



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی در این نشست با بیان اینکه تعدادی سایت مخابراتی در سراسر کشور مورد اصابت قرار گرفت، افزود: اگر اختلالی در ارتباطات ایجاد می‌شد و مردم نمی‌توانستند از حال یکدیگر باخبر شوند، بار روانی سنگینی برای شهروندان به همراه داشت.

وزیر ارتباطات با قدردانی از تلاش همکاران خود در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی گفت: با نگاه هم‌افزا میان حاکمیت و بخش خصوصی، پایداری شبکه حفظ شد و باوجود آسیب‌های جدی، اختلال معناداری در هیچ نقطه‌ای از کشور رخ نداد.

وی گفت: تعدادی مرکز و دکل مخابراتی و زیرساختی در جنگ رمضان تخریب شد، اما شبکه ارتباطی کشور بدون وقفه به خدمت‌رسانی ادامه داد.

هاشمی افزود: پایداری ارتباطات در جنگ تحمیلی سوم یک حماسه بود که به دست فرزندان نخبه ایران زمین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم خورد.

وزیر ارتباطات گفت: اگر همراهی مردم نبود، این مسئولیت سنگین به سامان نمی‌رسید.