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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد شبکه ارتباطی کشور در جنگ تحمیلی سوم گفت: پایداری ارتباطات در این بحران، میزان تابآوری کشور را به خوبی نشان داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی در این نشست با بیان اینکه تعدادی سایت مخابراتی در سراسر کشور مورد اصابت قرار گرفت، افزود: اگر اختلالی در ارتباطات ایجاد میشد و مردم نمیتوانستند از حال یکدیگر باخبر شوند، بار روانی سنگینی برای شهروندان به همراه داشت.
وزیر ارتباطات با قدردانی از تلاش همکاران خود در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی گفت: با نگاه همافزا میان حاکمیت و بخش خصوصی، پایداری شبکه حفظ شد و باوجود آسیبهای جدی، اختلال معناداری در هیچ نقطهای از کشور رخ نداد.
وی گفت: تعدادی مرکز و دکل مخابراتی و زیرساختی در جنگ رمضان تخریب شد، اما شبکه ارتباطی کشور بدون وقفه به خدمترسانی ادامه داد.
هاشمی افزود: پایداری ارتباطات در جنگ تحمیلی سوم یک حماسه بود که به دست فرزندان نخبه ایران زمین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رقم خورد.
وزیر ارتباطات گفت: اگر همراهی مردم نبود، این مسئولیت سنگین به سامان نمیرسید.