به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان وظیفه عمومی فراجا راهنمای دریافت مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت وظیفه عمومی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مشمولان واجد شرایط می‌توانند از ۲۶ خرداد تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه سخا به نشانی sakha.epolice.ir نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور اقدام کنند. این مجوز در بازه زمانی ماه‌های محرم و صفر بدون نیاز به سپردن وثیقه صادر خواهد شد.

مطابق اعلام سازمان وظیفه عمومی، مشمولان برای بهره‌مندی از این تسهیلات باید ۱۸ سال تمام بوده، فاقد غیبت باشند و وضعیت خدمتی آنان مشخص باشد. همچنین دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب دارای معافیت تحصیلی، مشمولان دارای معافیت موقت پزشکی یا کفالت و افرادی که درخواست فعال در سامانه وظیفه عمومی دارند، می‌توانند از این امکان استفاده کنند.

فرآیند دریافت مجوز خروج از کشور به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه سخا انجام می‌شود. متقاضیان ابتدا باید در این سامانه ثبت‌نام کرده و نام کاربری و رمز عبور دریافت کنند. سپس با ورود به درگاه خدمات الکترونیک، درخواست خروج از کشور خود را ثبت و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.

پس از بررسی درخواست توسط سازمان وظیفه عمومی، نتیجه از طریق پیامک یا سامانه به متقاضی اعلام می‌شود. مشمولانی که مجوز خروج دریافت کرده‌اند، در صورت داشتن گذرنامه معتبر می‌توانند از کشور خارج شوند و در صورت نداشتن گذرنامه نیز باید از طریق دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به درخواست صدور گذرنامه اقدام کنند.

سازمان وظیفه عمومی تأکید کرده است که در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلال در روند ثبت درخواست، مشمولان باید به وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه: برای مشمولان غایب، مجوز خروج از کشور صادر نخواهد شد.