به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر محمود فرهودی پزشک و مبارز انقلاب اسلامی، مهرماه سال ۱۳۱۷ در ساری متولد شد؛ محمود فرهودی در سال ۱۳۳۸ وارد دانشکده پزشکی مشهد شد.او پس از طی دوران تحصیل، در سال ۱۳۵۱ موفق به دریافت مدرک تخصص بیماری‌های داخلی شد و فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه آموزش و درمان آغاز کرد.

فرهودی از دوران دانشجویی علیه رژیم پهلوی فعالیت می‌کرد؛ در کنار فعالیت‌های علمی و درمانی، محمود فرهودی مسئولیت‌های اجرایی مهمی مانند ریاست بیمارستان امام رضا (۱۳۵۹-۱۳۶۳) و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۱۳۶۵-۱۳۶۹) را بر عهده داشت.او در سال ۱۳۶۳ دانشیار و در ۱۳۷۲ استاد شد.

از تألیفات او می‌توان به کتاب‌هایی درباره سوختگی، بمب‌های شیمیایی، اخلاق در پزشکی و شوک اشاره کرد.

دکتر فرهودی بیش از ۴۵ مقاله فارسی و چند مقاله انگلیسی منتشر کرد و در سال ۱۳۷۵ به عنوان استاد نمونه معرفی شد. دکتر فرهودی بیش از چهار دهه در مسیر آموزش، پژوهش و درمان کوشید و نامش در جامعه پزشکی ماندگار ماند.

او در سن ۸۸ سالگی پس از تحمل یک دوره بیماری ریوی، جان باخت.پیکر این شخصیت انقلابی، امروز برای وداع، به دانشگاه امام رضای مشهد آورده شد تا خانواده، همکاران و همراهانش با او وداع کنند.پیکر دکتر محمود فرهودی برای خاکسپاری به زادگاهش ساری، منتقل شد.