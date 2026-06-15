به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) امروز در گزارشی اعلام کرد: وضعیت تغذیه در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به سرعت رو به وخامت است به طوری که میزان لاغری در ۲۶ استان از ۳۴ استان افغانستان در مقایسه با سال ۲۰۲۵ رو به بدتر شدن است.

در این گزارش آمده است: وضعیت تغذیه کودکان در ۱۲ استان هلمند، دایکندی، زابل، بغلان، ارزگان، پکتیکا، نورستان، سرپل، غور، قندهار، فاریاب و لوگر در سطح بحرانی قرار دارد.

سازمان ملل افزود: ناامنی غذایی کودکان در طول فصل خشکسالی بدتر شده و از ۴۰ درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ به ۴۷ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۶ افزایش یافته است.

اوچا خاطرنشان کرد: در سال جاری میلادی ۳/۷ میلیون کودک در افغانستان با سوءتغذیه حاد مواجه هستند و احتمال می‌رود ۱/۲ میلیون زن باردار و شیرده دیگر نیز تحت تأثیر ناامنی غذایی قرار گیرند.