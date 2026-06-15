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معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از آغاز اجرای مرحله دوم سباف در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به نزدیکی ایام اربعین حسینی و ضرورت آمادگی ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: با توجه به موفقیت فاز اول سامانه «سباف» (سامانه بازدید فنی ناوگان) در استانهای منتخب، فاز دوم این طرح با هدف ارتقای سطح کنترل، نظارت بر عملکرد شرکتها و افزایش ایمنی ترددها، در استان خوزستان اجرایی میشود.
وی افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، اجرای این طرح از روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ در بخش حملونقل مسافر استان به صورت الزامی آغاز خواهد شد و از این تاریخ به بعد، صدور هرگونه سند حمل (صورت وضعیت) بدون دریافت کد رهگیری از سامانه سباف ممنوع است و سیستمهای صدور بلیت و صورت وضعیت در صورت عدم تأیید فنی ناوگان در سامانه، مسدود خواهند بود.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با تأکید بر نقش مدیران فنی در سلامت سفرها تصریح کرد: شرکتهای حملونقل مسافربری موظف هستند ضمن اطلاعرسانی دقیق به مدیران فنی خود، نسبت به بهکارگیری شرکتهای نرمافزاری معرفی شده در درگاه سازمان راهداری اقدام کنند تا فرآیند سیستمی آزمون و بهرهبرداری از عملکرد مدیران فنی به درستی پیادهسازی شود.
غزیعلی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای جابهجایی زائران در ایام پیشرو، اقدامات کنترلی و پایش ناوگان از طریق سامانه سباف به صورت مستمر و با نظارت دقیق اداره ایمنی و پایش هوشمند انجام خواهد شد تا از بروز تخلفات احتمالی و نقص فنی در ناوگان جلوگیری شود.