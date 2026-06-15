فینالیستهای پنج وزن نخست جام تختی مشخص شدند
نفرات راه یافته به دیدار نهایی پنج وزن نخست رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام تختی مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، چهل و ششمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح امروز در سالن فجر کرمان درحال برگزاری است و نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم:
محمدرضا توکلیان ۳ - محمدپویا اسدی ۵
حسین بیژنی ۶ - محمدحسن مشهدی زاده ۳
محمدپویا اسدی - حسین بیژنی
۶۳ کیلوگرم:
محمدمهدی غلامپور ۱۰ - علی اصغر سروری صفر
رضا قیطاسی ۲ - سید مصطفی رضایی ۳
محمدمهدی غلامپور - سیدمصطفی رضایی
۷۷ کیلوگرم:
امین کاویانی نژاد ۹ - علی اصغر سام دلیری صفر
اهورا بویری ۵ - علیرضا عبدولی ۲
امین کاویانی نژاد - اهورا بویری
۸۷ کیلوگرم:
جمال اسماعیلی ۹ - کامران بک پیکری صفر
عمادرضا محسن نژاد ۳ - یاسین یزدی ۱۳
جمال اسماعیلی - یاسین یزدی
۹۷ کیلوگرم:
امیررضا مرادیان ۸ - مسلم مرادی ۱
محمدهادی صیدی ۹ - عرفان ملازاده صفر
امیررضا مرادیان - محمدهادی صیدی