سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از برنامه‌های ویژه برای ایجاد هاب‌های لجستیک هوشمند در مناطق آزاد خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران بین‌المللی با استفاده از زیرساخت‌های تجارت الکترونیک و معافیت‌های مناطق آزاد، می‌توانند بازار‌های داخلی و همسایه را با هزینه کمتر هدف‌گذاری کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین فرودسی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، بر بهره‌گیری حداکثری از موقعیت استراتژیک مناطق آزاد برای توسعه دو محور کلیدی «صادرات مجدد» و «تجارت الکترونیک» تأکید کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: مناطق آزاد ایران نباید تنها به عنوان معبر کالا دیده شوند. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی ما، به ویژه در شهر فرودگاهی امام خمینی ، نزدیکی به بازار مصرف بزرگ پایتخت و دسترسی آسان به شبکه‌های توزیع گسترده در مرکز ایران است. این ویژگی، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، بستر بسیار مناسبی را برای فعالیت‌های «صادرات مجدد» فراهم می‌آورد.

فردوسی با اشاره به روند رو به رشد تجارت الکترونیک در سطح جهان، بر اهمیت تحول دیجیتال در مبادلات تجاری تأکید کرد و گفت: «ما برنامه‌های ویژه‌ای برای ایجاد هاب‌های لجستیک هوشمند در مناطق آزاد تدوین کرده‌ایم. سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند با استفاده از این مناطق و بهره‌گیری از زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، نه تنها بازارهای داخلی کشور، بلکه بازارهای کشورهای همسایه را نیز با سرعت عمل بیشتر و هزینه کمتر مورد هدف قرار دهند.»

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: ترکیب موقعیت منحصر به فرد نزدیکی به تهران به عنوان مرکز تصمیم‌گیری و بازار تقاضا، همراه با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، فرصتی تکرارنشدنی برای شرکت‌های بزرگ تجاری در سطح جهانی ایجاد می‌کند. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با رویکرد حذف بوروکراسی‌های زائد و تسهیل فرآیندها، آمادگی کامل خود را برای همراهی با سرمایه‌گذاران در ورود به این پهنه‌های اقتصادی اعلام می‌دارد.