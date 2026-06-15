به منظور تسهیل در برگزاری مراسم مذهبی در ایام محرم و تامین امنیت عزاداران حسینی، به حسینیه ها، تکایا و ایستگاه‌های موقت مذهبی در ایام محرم، انشعاب برق موقت با رعایت اصول صرفه جویی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به اطلاع مسئولان حسینیه ها، تکایا، هیات و اماکن مذهبی می‌رساند شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به منظور تسهیل در برگزاری مراسم مذهبی ایام محرم و کسب اطمینان از امنیت عزاداران حسینی و رعایت صرفه جویی بیشتر ایمنی، به اماکن مذهبی موقت و فاقد کنتور برق در این ایام انشعاب موقت برق با رعایت اصول و دستورالعمل‌های صرفه جویی انرژی، واگذار می‌کند.

مسئولان اماکن مذکور می‌توانند با مراجعه به مناطق برق ۲۲ گانه شهر تهران اقدام به ثبت درخواست و دریافت انشعاب موقت و قانونی برق به صورت رایگان نمایند.

بدیهی است هرگونه استفاده غیر اصولی از انشعاب برق علاوه بر مخاطرات جانی و احتمال بروز آتش سوزی و خطر برق گرفتگی برای شهروندان، می‌تواند تبعات قانونی نیز برای بهره برداران به همراه داشته باشد.