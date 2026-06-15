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نخستین جلسه «کمیته ملی اقیانوسشناسی کمیسیون ملی یونسکو در ایران» در چارچوب دوره جدید فعالیت کمیتههای تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این کمیته در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بر اهمیت آغاز به کار کمیته ملی اقیانوسشناسی و نقش آن در توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و بینبخشی در حوزه علوم دریایی تأکید کرد.
وی همچنین به معرفی اجمالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ساختار کمیتههای تخصصی و آییننامه جدید فعالیت آنها پرداخت و اعضا را با مأموریتها، اهداف و سازوکارهای فعالیت کمیته ملی اقیانوسشناسی آشنا کرد.
ارائه گزارش مرکز منطقهای آموزش و پژوهش اقیانوسشناسی غرب آسیا
در ادامه نشست احمدیزاده، مدیر گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دبیر کمیته ملی اقیانوسشناسی، گزارشی از آخرین تحولات، برنامهها و فعالیتهای کمیته بیندولتی اقیانوسشناسی (IOC) یونسکو ارائه کرد. همچنین گزارشی از فعالیتها، برنامهها و دستاوردهای مرکز منطقهای آموزش و پژوهش اقیانوسشناسی غرب آسیا به عنوان مرکز نوع دوم تحت پوشش یونسکو ارائه شد.
در این گزارش، ظرفیتهای همکاری منطقهای و بینالمللی در حوزه اقیانوسشناسی، آموزش، پژوهش و توسعه علوم دریایی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته درباره راهکارهای تقویت نقش کشور در برنامهها و ابتکارات مرتبط با علوم اقیانوسی یونسکو به تبادل نظر پرداختند.
انتخاب رئیس و نایبرئیس کمیته ملی اقیانوسشناسی
بر اساس آییننامه مصوب کمیته ملی اقیانوسشناسی، ترکیب اعضای حقوقی این کمیته شامل مدیرکل سازمانهای تخصصی بینالمللی وزارت امور خارجه (سید محمد ساداتینژاد)، معاون دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست (احمدرضا لاهیجانزاده)، معاون آب و آبفای وزارت نیرو (حمیدرضا جانباز)، مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور (بهزاد لایقی)، مدیر مرکز منطقهای آموزش و پژوهش اقیانوسشناسی غرب آسیا و رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی (علی مهدینیا)، عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی (اللهمراد عفیفیپور)، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران (عطاءاله رئیسی)، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریادار دوم داود فلاحنژاد) و معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (رضا شهبازی) است.
همچنین مرتضی بختیاری، نیما پورنگ، علیرضا ساری، محمدسعید سیف و حسین نگارستان که به عنوان اعضای حقیقی کمیته ملی اقیانوسشناسی از سوی دبیرکل معرفی و از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای مدت دو سال برگزیده شدهاند، در این جلسه حضور داشتند.
در بخش پایانی جلسه و در چارچوب آییننامه جدید کمیتههای تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، انتخابات هیئترئیسه کمیته برگزار شد. بر اساس آرای اعضا، علی مهدینیا به عنوان رئیس و حسین نگارستان به عنوان نایبرئیس کمیته ملی اقیانوسشناسی به مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین احکام اعضای حقیقی کمیته که به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده بود، به آنان اعطا شد.
نخستین نشست کمیته ملی اقیانوسشناسی را میتوان گامی مهم در جهت تقویت همکاری میان دستگاههای ذیربط، توسعه ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای یونسکو در حوزه علوم دریایی و اقیانوسی در راستای مدیریت پایدار منابع دریایی و تحقق توسعه پایدار ارزیابی کرد.