

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بر اهمیت آغاز به کار کمیته ملی اقیانوس‌شناسی و نقش آن در توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و بین‌بخشی در حوزه علوم دریایی تأکید کرد.

وی همچنین به معرفی اجمالی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ساختار کمیته‌های تخصصی و آیین‌نامه جدید فعالیت آنها پرداخت و اعضا را با مأموریت‌ها، اهداف و سازوکار‌های فعالیت کمیته ملی اقیانوس‌شناسی آشنا کرد.

ارائه گزارش مرکز منطقه‌ای آموزش و پژوهش اقیانوس‌شناسی غرب آسیا

در ادامه نشست احمدی‌زاده، مدیر گروه علوم طبیعی کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دبیر کمیته ملی اقیانوس‌شناسی، گزارشی از آخرین تحولات، برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیته بین‌دولتی اقیانوس‌شناسی (IOC) یونسکو ارائه کرد. همچنین گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و دستاورد‌های مرکز منطقه‌ای آموزش و پژوهش اقیانوس‌شناسی غرب آسیا به عنوان مرکز نوع دوم تحت پوشش یونسکو ارائه شد.

در این گزارش، ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه اقیانوس‌شناسی، آموزش، پژوهش و توسعه علوم دریایی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته درباره راهکار‌های تقویت نقش کشور در برنامه‌ها و ابتکارات مرتبط با علوم اقیانوسی یونسکو به تبادل نظر پرداختند.

انتخاب رئیس و نایب‌رئیس کمیته ملی اقیانوس‌شناسی

بر اساس آیین‌نامه مصوب کمیته ملی اقیانوس‌شناسی، ترکیب اعضای حقوقی این کمیته شامل مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی وزارت امور خارجه (سید محمد ساداتی‌نژاد)، معاون دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست (احمدرضا لاهیجان‌زاده)، معاون آب و آبفای وزارت نیرو (حمیدرضا جانباز)، مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور (بهزاد لایقی)، مدیر مرکز منطقه‌ای آموزش و پژوهش اقیانوس‌شناسی غرب آسیا و رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی (علی مهدی‌نیا)، عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی (الله‌مراد عفیفی‌پور)، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران (عطاءاله رئیسی)، نماینده ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریادار دوم داود فلاح‌نژاد) و معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور (رضا شهبازی) است.

همچنین مرتضی بختیاری، نیما پورنگ، علیرضا ساری، محمدسعید سیف و حسین نگارستان که به عنوان اعضای حقیقی کمیته ملی اقیانوس‌شناسی از سوی دبیرکل معرفی و از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای مدت دو سال برگزیده شده‌اند، در این جلسه حضور داشتند.

در بخش پایانی جلسه و در چارچوب آیین‌نامه جدید کمیته‌های تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، انتخابات هیئت‌رئیسه کمیته برگزار شد. بر اساس آرای اعضا، علی مهدی‌نیا به عنوان رئیس و حسین نگارستان به عنوان نایب‌رئیس کمیته ملی اقیانوس‌شناسی به مدت یک‌سال انتخاب شدند. همچنین احکام اعضای حقیقی کمیته که به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده بود، به آنان اعطا شد.

نخستین نشست کمیته ملی اقیانوس‌شناسی را می‌توان گامی مهم در جهت تقویت همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط، توسعه ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های یونسکو در حوزه علوم دریایی و اقیانوسی در راستای مدیریت پایدار منابع دریایی و تحقق توسعه پایدار ارزیابی کرد.