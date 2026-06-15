علمای شناخته شده افغانستان، پایان جنگ تحمیلی آمریکا را به مثابه پیروزی جمهوری اسلامی ایران و شکست دشمن دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حجت الاسلام و المسلمین مشکور کابلی از علمای شناخته شده افغانستان امروز در پیامی با عنوان «انا فتحنا لک فتحا مبینا» نوشت: جنگ تحمیلی علیه ایران و محور مقاومت در تمام جبهه‌ها تمام شد و آمریکا با قبول شکست به خواسته‌ها و حقوق ایران اعتراف کرد.

مشکور کابلی افزود: رهبری سوم انقلاب با حکمت و شجاعت و اقتدار در سخت‌ترین شرایط نشان داد که فرزند رشید سید علی خامنه‌ای (سلام‌الله‌علیه) چگونه یک تهدید بزرگ تاریخی را تبدیل به بزرگ‌ترین فرصت تاریخی ساخت. یاران و سربازان او در میدان‌های سخت و نرم و امت او در خیابان‌های ایران و جهان او را با بصیرت همراهی کردند.

این عالم دینی تصریح کرد: ایران در شب دوشنبه بعد از تجاوز رژیم جنایتکار صهیونیستی علیه مردم لبنان لانچر‌ها را آماده شلیک کرد و در آخرین دقایق آمریکای زورگو با تن دادن به خواسته‌های ایران عزیز و دادن امتیازات جدید که بعدا روشن خواهد شد با اقتدار از محور همراه خود دفاع کرد.

در این پیام آمده است: باید دست رهبری سوم را بوسید و به رئیس جمهوری و رئیس مجلس و سپاه و ارتش مقتدر ایران درود فرستاد که با اجماع و انسجام تمامی نقشه‌های دشمن را خنثی نمودند و ایران و جمهوری اسلامی ایران را ماندگار ساختند.

حجت‌الاسلام «سید عیسی حسینی مزاری» رئیس مرکز بزرگ فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت پایان جنگ تحمیلی چهل روزه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ضمن عرض تبریک این پیروزی به پیشگاه حضرت حجت بن الحسن العسکری (عج) و نایب برحقشان امام خامنه‌ای و نیز ادای احترام به مقام شامخ «رهبر شهید امت» با تأکید بر اینکه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در طرح «تغییر» ناکام ماندند و هیمنه و هیبت پوشالی آنان در هم شکست، تصریح کرد: محور مقاومت به رهبری ایران اینک به مثابۀ قدرت چهارم جهان ظهور و بروز یافته است.

رئیس مرکز تبیان افغانستان با اشاره به مذاکرات ایران با آمریکا، آن را «پیروزی بزرگ جبهۀ مقاومت» و «سند تسلیم زورگویان در برابر ارادۀ پولادین ملت ایران» خواند.