رئیس پلیس راهور، در آیین رونمایی از پلاک‌گذاری خودرو‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی، ضمن تأکید بر احترام خودرو‌های استاندارد به حقوق شهروندان و کاهش هزینه‌های اقتصادی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌ها برای ایفای مؤثر تعهدات ملی در این منطقه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ مراسم رونمایی از طرح پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی با حضور سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، برگزار شد.

سردار حسینی در این مراسم، با تأکید بر اهمیت توسعه ناوگان حمل‌ونقل ایمن و استاندارد، اظهار داشت: خودروی خوب و ایمن علاوه بر کاهش قابل توجه مصرف سوخت، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی ترددها و حفظ جان شهروندان ایفا می‌کند. وی افزود: خودروهای استاندارد نه تنها به حقوق مردم احترام می‌گذارند، بلکه در کنار کاهش هزینه‌های سوخت و نگهداری، به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی عمومی نیز کمک می‌کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به ضرورت اصلاح رفتارهای ترافیکی و سیاست‌گذاری‌های مؤثر در حوزه حمل‌ونقل، بر پتانسیل‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این منطقه، به‌ویژه به دلیل همجواری با پایتخت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، تسهیل خدمات حمل‌ونقل و افزایش بهره‌وری در این پهنه اقتصادی شود.

سردار حسینی در پایان سخنان خود، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مشترک میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و بیان داشت: استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها، نیازمند توجه ویژه به اصول ایمنی و استانداردهای روز است تا منطقه آزاد شهر فرودگاهی بتواند نقش مؤثرتر و پررنگ‌تری در تحقق تعهدات ملی ایفا نماید.