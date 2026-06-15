رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، برنامه‌ای فرهنگی و آموزشی با همکاری مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی و مؤسسه آموزشی معلمان کنیا (ABET) برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نایروبی به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، این برنامه فرهنگی و آموزشی را با هدف معرفی ظرفیت هنر‌های سنتی ایران، تبیین جایگاه زنان در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و تقویت تعاملات فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و کنیا برگزار کرد.

دلار دلاوری و اسماعیلی از اساتید دانشگاهی ایران و الهیار شهرپناهی، مدیر مؤسسه «سیمرغ» و فعال حوزه صادرات صنایع دستی، به عنوان سخنران در این برنامه حضور داشتند و درباره پیشینه تمدنی ایران، جایگاه صنایع دستی در فرهنگ ایرانی، نقش زنان در حفظ و توسعه این میراث ارزشمند و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی ایران سخنرانی کردند.

سخنرانان با اشاره به سابقه چند هزار ساله تمدن ایرانی، صنایع دستی را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران دانستند و تأکید کردند: هنر‌هایی همچون فرش‌بافی، سفالگری، مینا کاری، خاتم‌کاری، قلم زنی، نگارگری و صنایع نساجی سنتی تنها تولیدات هنری یا اقتصادی نیستند، بلکه بازتاب دهنده ارزش‌ها، باورها، ذوق هنری و شیوه زندگی ایرانیان در طول تاریخ به شمار می‌روند.

سخنرانان با اشاره به نقش محوری زنان در خانواده و جامعه، اعلام کردند: بخش مهمی از میراث صنایع دستی ایران به واسطه تلاش، خلاقیت و پشتکار زنان ایرانی حفظ و به نسل‌های بعد منتقل شده است. همچنین نمونه‌هایی از فعالیت زنان هنرمند و کارآفرین ایرانی در حوزه صنایع دستی و هنر‌های سنتی معرفی شد.

سخنرانان تأکید کردند: از منظر قائد شهید، زنان در کنار ایفای نقش بنیادین در خانواده، می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری نیز حضوری مؤثر و سازنده داشته باشند.

همزمان با این برنامه، نمایشگاهی از آثار و نمونه‌های صنایع دستی ایران در مرکز فرهنگی ایران برپا شد. در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان با انواع هنر‌های سنتی ایران و پیشینه تاریخی آنها آشنا شدند.

سخنرانان با اشاره به جایگاه تمدنی ایران و برخورداری این کشور از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، حفاظت از میراث فرهنگی را مسئولیتی جهانی دانستند و بر ضرورت پایبندی دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به کنوانسیون‌ها و قوانین مربوط به صیانت از میراث فرهنگی تأکید کردند.

همچنین در کنار آثار به نمایش درآمده، واژگان اصیل فارسی مرتبط با هر رشته هنری همراه با تلفظ صحیح و توضیح معنایی آنها ارائه شد تا مخاطبان خارجی، به ویژه فارسی‌آموزان، بتوانند ارتباطی نزدیک‌تر با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی برقرار کنند.

همچنین تصاویری از خسارات و آسیب‌های وارد شده به برخی اماکن تاریخی، فرهنگی و غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به نمایش درآمد.

سخنرانان بامحکوم کردن این اقدامات، تأکید کردند: تعرض به اماکن تاریخی و فرهنگی، نقض آشکار اصول و موازین بین‌المللی و تهدیدی علیه میراث مشترک بشریت محسوب می‌شود.

ارائه این تصاویر از برخی مناطق تهران و اصفهان، توجه حاضران را به ابعاد کمتر دیده شده این جنایات و ضرورت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی در شرایط بحران و منازعات جلب کرد.

شرکت کنندگان با ابراز علاقه‌مندی نسبت به فرهنگ و هنر ایران، بر اهمیت گسترش همکاری‌های فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و کنیا تأکید کردند. توسعه تبادل تجربیات در حوزه صنایع دستی، حمایت از زنان هنرمند، آموزش زبان فارسی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و تقویت ارتباط میان مراکز فرهنگی و دانشگاهی دو کشور از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

صنایع‌دستی ایران، فراتر از یک کالای تزئینی یا ابزار کاربردی، ریسمانی است که تاریخ، فرهنگ و هویت یک ملت را به هم پیوند می‌دهد. هنر‌هایی همچون فرش‌بافی، سفالگری، مینا کاری، خاتم‌کاری، قلم زنی، نگارگری و صنایع نساجی سنتی تنها مصنوعات هنری یا اقتصادی نیستند، بلکه بازتاب دهنده ارزش‌ها، باورها، ذوق هنری و شیوه زندگی ایرانیان در طول تاریخ به شمار می‌روند.