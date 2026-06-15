با هدف پیشگیری از آتش سوزی مراتع و جنگلها ؛
نشست شورای راهبردی حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۰ هکتار از عرصههای جنگلی و مرتعی استان درآتش سوخت.
دیانتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم در این نشست با بیان اینکه طی این مدت ۳۵ هکتار از زیستگاها در مناطق حفاظت شده استان دچار آتش سوزی شد گفت: امکانات نیروی انسانی و تجهیزات برای مقابله با آتش سوزی در مناطق حفاظت شده گافی نیست.
در این نشست محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم با اشاره به اینکه ۵۰۰ دهیاری استان برای مقابله با آتش سوزیهای جنگلی و مرتعی سازماندهی شده است گفت: از این تعداد صد و ۲۰ دهیاری به تجهیزات اطفای حریق مجهز شدهاند.