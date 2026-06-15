مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان درآتش سوخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، موسوی افزود: با توجه به افزایش بارندگی‌ها و پوشش گیاهی، احتمال افزایش آتش سوزی‌ها دور از انتظار نیست.

دیانتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم در این نشست با بیان اینکه طی این مدت ۳۵ هکتار از زیستگا‌ها در مناطق حفاظت شده استان دچار آتش سوزی شد گفت: امکانات نیروی انسانی و تجهیزات برای مقابله با آتش سوزی در مناطق حفاظت شده گافی نیست.

در این نشست محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری هم با اشاره به اینکه ۵۰۰ دهیاری استان برای مقابله با آتش سوزی‌های جنگلی و مرتعی سازماندهی شده است گفت: از این تعداد صد و ۲۰ دهیاری به تجهیزات اطفای حریق مجهز شده‌اند.