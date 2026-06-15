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رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اجرای یکسان ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار پرهیز محاکم از اعمال سلیقه و توجه به رویههای واحد قضائی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ با اشاره به سالگرد جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سرداران پرآوازه و حماسه ساز و شهدای دانشمند هستهای گفت: پس از شهادت سرداران قهرمان در جنگ ۱۲ روزه، جایگزین این عزیزان بلافاصله توسط امام شهید انقلاب معرفی شدند و خللی در امور دفاعی و نظامی کشور پیش نیامد.
رئیس دیوان عالی کشور با توجه به اهمیت ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن افزود: در اجرای ماده مذکور در شعب دیوان عالی کشور رویه واحدی اتخاذ شود و محاکم نیز در اینباره از سلیقهای عمل کردن اجتناب کند.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به این که اتخاذ رویه واحد در اجرای ماده مذکور از چند جهت اهمیت اساسی دارد، گفت: این مهم یکی از شاخصهای دادرسی عادلانه است که مستقیماً با حقوق دفاعی متهم، اصل برابری و حق اعتراض اصحاب دعوا، امنیت قضائی و اصل دادرسی عادلانه مرتبط است، لذا تدوین دستورالعملهای واحد و توجه محاکم به آرای وحدت رویه و نظریات تفسیری در این زمینه، نقش مهمی در تحقق عدالت کیفری ایفا میکند.
وی همچنین بر اهمیت اتخاذ رویههای واحد در اینباره و تاثیر آن بر کاهش اطاله دادرسی، ایجاد امنیت قضائی، تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و در نهایت افزایش رضایتمندی اجتماعی در اجرای عدالت تاکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن ماه محرم الحرام گفت: در آستانه ماه محرم که یک مکتب انسان ساز است قرار داریم، مکتب بی نظیری که از زمان خلقت آدم تاکنون اثرگذارتر و مهمتر از آن در تاریخ وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه امام راحل عظیم الشان فرمودند: «ما هر چه داریم از محرم و صفر است» افزود: امام خمینی (ره) از زمان شروع نهضت به هیچ عنوان با رژیم فاسد و جنایتکار پهلوی کنار نیامد، بنابراین تقابل حق و باطل همیشه وجود دارد و آنچه اهمیت دارد این است که ما در کدام سمت تاریخ ایستادهایم.
حجت الاسلام منتظری همچنین به روایت امام حسین (ع) در اینباره اشاره کرد و افزود: آن حضرت فرمودند: «مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند» امروز نیز جمهوری اسلامی ایران به برکت امام راحل عظیم الشان و رهبر شهید انقلاب در خط مقدم مقابله با استکبار و صهیون خبیث قرار دارد و در اینباره به تکلیف الهی خود عمل میکند.
وی گفت: مردم ایران اسلامی ۱۰۴ شب است که در میادین شهرها و خیابانها حضور دارند و جبهه خیابان را محکم نگه داشتهاند و دوشادوش نیروهای مسلح سلحشور از این نظام الهی جانانه دفاع میکنند، باید قدردان این مردم مبعوث شده باشیم و در مسیر خدمت به آنها خالصانه تلاش کنیم.
ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر نحوه ابلاغ دادنامه به طرفین، وکلای آنان و دادستان است و تصریح میکند که در صورت ابلاغ حضوری رأی به طرفین، ارائه نسخهای از رأی یا تصویر مصدق آن الزامی بوده و در این صورت نیازی به ابلاغ مجدد نیست. همچنین مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال کند.